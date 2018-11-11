Фигуристка Туктамышева раскритиковала СМИ за политизированность

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскритиковала российские СМИ за то, что ее бронзовой медали, завоеванной в Японии, пресса уделила меньше внимания, чем ее дерзкой шутке про Дональда Трампа.

Ранее в некоторых российских СМИ появились сообщения о высказываниях российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в адрес президента США Дональда Трампа. Со ссылкой на твиттер Елизаветы сообщалось, что фигуристка хотела бы встретиться с американским президентом, чтобы прокатиться с ним в паре на льду и посмотреть, «как он выглядит еще глупее».

«Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают дурацкие темы из моих шутливых твитов о Трампе. Я не политический деятель, это не мое дело. Они не написали ни слова о моем третьем месте, но зато сразу ухватились за политическую тему. Скажите им, что холодная война уже кончилась», - с сарказмом прокомментировала спортсменка публикации в прессе.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Японии.