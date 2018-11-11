Сборная России победила в медальном зачете чемпионата мира по самбо

В румынском Бухаресте завершился чемпионат мира по самбо. Российская сборная традиционно заняла первое место в медальном зачете мирового первенства, которое проводится с 1973 года.

Российские самбисты завоевали пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей чемпионата мира по самбо.

Чемпионаты мира в этой спортивной дисциплине проводятся с 1973 года. Советские самбисты традиционно являются сильнейшими в этом виде спорта. Сборная России по самбо лишь однажды не смогла выиграть медальный зачет. Это случилось в 1997 году, когда наших самбистов обошла сборная Грузии, передает RT.