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Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

11 ноября 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры
globallookpress.com

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста. Сегодня, 11 ноября 37-летний Аршавин провел свой последний матч в составе алмаатинского "Кайрата".

Андрей Аршавин покидает казахстанский «Кайрат»

Андрей Аршавин покидает казахстанский «Кайрат»

В следующем месяце истекает действующее соглашение Аршавина с клубом, ранее сообщалось, что стороны не будут возобновлять сотрудничество. "Думаю, полностью завершаю карьеру", - сказал футболист, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать выступления после ухода из казахстанской команды.

Андрей Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 года, провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и стал автором 37 результативных передач. "Спасибо, Андрей Сергеевич!" - поблагодарил его клуб.

 
 
 
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Публикация от KAIRAT FC (@f.c.kairat)11 Ноя 2018 в 3:51 PST

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