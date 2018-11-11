Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста. Сегодня, 11 ноября 37-летний Аршавин провел свой последний матч в составе алмаатинского "Кайрата". Андрей Аршавин покидает казахстанский «Кайрат»

В следующем месяце истекает действующее соглашение Аршавина с клубом, ранее сообщалось, что стороны не будут возобновлять сотрудничество. "Думаю, полностью завершаю карьеру", - сказал футболист, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать выступления после ухода из казахстанской команды.

Андрей Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 года, провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и стал автором 37 результативных передач. "Спасибо, Андрей Сергеевич!" - поблагодарил его клуб.