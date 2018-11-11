Тони Беллью после поражения Усику расплакался и объявил о завершении карьеры
Украинский боксер впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу
11 ноября 2018, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тони Белью и защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. Поединок Усика и Белью за звание абсолютного чемпиона мира проходил в Манчестере.
В 12-раундовом поединке украинский боксер выиграл нокаутом в восьмом раунде, - передает ТАСС. 35-летний Белью свалился после серии ударов.
Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Британский боксер Тони Беллью после боя расплакался, поцеловал соперника и объявил о завершении карьеры.
Напомним, минувшим летом Усик призвал украинские власти вернуть покой на Украину
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