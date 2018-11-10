«Ростов» - «Динамо» - голов болельщики не увидели - 0:0

В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле принял «Динамо». Матч прошел на «Ростов Арене» 10 ноября. Главным судьей на футбольном матче "Ростов" - "Динамо" стал Виталий Мешков из Дмитрова (Московская область)

Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка. Разница забитых и пропущенных 14-8. По 4 мяча забили Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.

«Динамо» с 15 очками и разницей мячей 10-10 расположилось на 11-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

Игра началась с позиционных атак, в этом компоненте «Ростов» здорово прибавил, не отстают и динамовцы, это понятно учитывая то обстоятельство, что встречаются две крайне закрытые и оборонительные команды. У обоих клубов хорошая оборона, но слабое нападение , позиционная атака позволяет найти свободные зоны и слабые звенья соперника.

Первый заброс в штрафную площадь "Динамо" от Скопинцева, уверенно Шунин забирает мяч в руки.

Футболисты "Ростова" пошли вперёд левым флангом, пару аутов удалось заработать, но к штрафной площади приблизиться не получилось. Но мяч остался у хозяев.

Луценко начал поединок с пристрелки. Не особо раздумывая, форвард "Динамо" зарядил с дальней дистанции, но точности ему тут ожидаемо не хватило. В нашем чемпионате так забивают крайне редко.

Карпин секрета со своей тактики не делает и выставляет на каждый матч схему 5-3-2 с Шомуродовым и Сигурдарсоном на острие атаки. Упор на оборону свои дивиденды приносит, команда пропускает мало, но вот в атаке лучше всего проявили себя пока Сигурдарсон и Ионов, которые забили по 4 мяча. Шомуродов же пока забил всего один мяч в 11 сыгранных им матчах. Очень слабый показатель как для форварда, посмотрим, что будет сегодня, Соснин тащил мяч по центру поля, Гуляев довольно рискованно играл в подкате, но в итоге тут обошлось без карточки.

Начали команды довольно резво, но пока к воротам приблизиться особо не получается. Многовато ошибок и потерь, присматриваются соперники друг к другу.

Обменялись команды забросами в штрафные площади друг друга, но голкиперы сыграли надёжно, поймав мяч в руки.

Вновь с мячом "Ростов", правда у своей штрафной площади. "Динамо" изображает высокий прессинг, но не создавая серьёзных проблем обороне ростовского клуба. Игроки "Ростова" разыграли аут на левом фланге, в итоге Скопинцев навесил в центр штрафной площади, и там сразу три игрока хозяев намеревались пробить, при этом мешая друг другу. В итоге счастливчиком оказался Вилюш, но в створ он попасть не смог. Да и бить из такой сутолоки было не очень удобно.

К 22 мин. владение мячом 70 на 30 % в пользу ростовчан и при этом ни одного по настоящему опасного момента Ещё и брак в атаке у "Ростова". Перспективная атака левым флангом развивалась, после чего мяч в центре получил Гацкан, а вот ответный пас налево выдал в аут. Скопинцев уже убежал вперёд в расчёте на заброс на ход.

Команда с берегов Дона остаётся полноправным претендентом на Лигу чемпионов: отставание от второй строчки составляет лишь два очка. Но для решения высоких задач «Ростов» объективно нуждается в усилении, особенно в линии атаки. «Жёлто-синие» забивают в среднем немногим более гола за игру – это худший результат для топ-5 российской Премьер-лиги.

Быстрая атака "Ростова" с парочкой передач в касание, но в итоге всё захлебнулось, и ворваться в штрафную у Шомуродова не получилось. Спасти ситуацию вызвался Юсупов, пробивший с дальней дистанции. Неточно.

«Ростов» крайне уязвим при игре с позиции силы. Зачастую команда Валерия Карпина сталкивается с проблемами при прохождении обороны организованных соперников. Ждать открытого футбола от «Динамо» также не приходится, особенно если учитывать сложную турнирную ситуацию. В зрелищном отношении такая прозаичная игра не зажигает, выяснение позиционных амбиций — удел работы тренерских штабов команд.

А зрители видят много единоборств, остановок игры и не увидели ни одного удара в створ ворот, который можно было-бы квалифицировать как опасно-голевой - вот такой у нас был 1-й тайм.

Во 2-ом тайме мало что изменилось .«Динамо» проводит очередной сложный сезон. Вроде бы «бело-голубые» находятся всего в пяти очках от еврокубков, но к опасной зоне команда Дмитрия Хохлова ещё ближе. Отчасти динамовцев подводит неумение дожимать своих соперников. В шести матчах из тринадцати москвичи играли вничью и сегодня при такой игре нас ждет такой же исход Вполне возможно, что вскоре первые изменения мы увидим,у "Динамо" напрашиваются перемены в атакующей линии.

Очень хороший удар по воротам удался москвичу Маркову, воспользовался Евгений передачей с правого фланга, здорово обыграл Игнасона на углу вратарской и пробил с разворота! Не попал в дальний угол! Чуть ли не самый опасный момент сегодня

27 437 зрителей сегодня на "Ростов Арене". Неплохой показатель для не самой хорошей погоды.

Вот-вот стартует заключительная десятиминутка второго тайма. Неужели "Динамо" вновь сгоняет нулевую ничью? Да и то, на неё ещё наиграть надо. "Ростов" - то получше смотрится.

Теперь уже на дальнюю штангу справа выполнил подачу Жоаозиньо, и там Хольмен смог пробить головой в борьбе с Кьяртанссоном, мимо ворот получилось. На этом этот поединок завершился безрезультатно.