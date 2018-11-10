Женя Медведева поддержала Этери Тутберидзе, у которой случилось большое горе

Фигуристка Евгения Медведева поддержала своего тренера, готовившая ее к Олимпиаде-2018, Этери Тутберидзе. У Этери Георгиевны умерла мама. "Буду всегда помнить..." — написала Женя в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)8 Ноя 2018 в 9:03 PST

Мама тренера Этери Петровна воспитала пятерых детей, помогала растить внуков.

Дочь Этери Георгиевны Диана Дэвис рассказала о том, чо любимая бабушка ушла из жизни. "Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце", — написала девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диша (@di__davis)8 Ноя 2018 в 8:35 PST



Тренера поддерживают ее воспитанницы. Под руководством Тутбуридзе Женя Медведева становилась чемпионкой мира, но на Олимпиаде-2018 победила другая воспитанница Этери Георгиевны Алина Загитова.

В тяжелый для Тутберидзе период ее поддерживают девочки. Алина Загитова опубликовала фото с мамой тренера и написала: "Непередаваемая боль от потери. Помним. Скорбим".