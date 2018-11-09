Morandi, побег от Чаушеску и многое другое на «Матч ТВ»

В новом документальном проекте «Матч ТВ» «Курс Евро» зрители познакомятся с футбольной жизнью европейских городов, выбранных для проведения ЧЕ 2020, которые в меньшей степени известны поклонникам футбола, чем общепризнанные футбольные столицы. 6 выпусков цикла расскажут о Бухаресте, Будапеште, Баку, Глазго, Бильбао и Дублине. Премьерная серия выйдет на «Матч ТВ» 10 ноября в 18:05.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2020 года. По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы он впервые пройдёт на стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на встрече в Лозанне в 2012 году. Основным элементом логотипа турнира выбран мост, как символ единства, который связывает 12 городов турнира. Автор документального цикла «Курс Евро» Денис Левко расскажет о тех городах проведения европейского первенства, которые менее известны болельщикам, чем такие футбольные столицы, как Лондон, Мадрид или Мюнхен.

Первая из шести 15-минутных серий выйдет на «Матч ТВ» 10 ноября в 18:05 и будет посвящена Бухаресту. Зрители узнают о войнах и разборках между фанатами самых популярных клубов Бухареста, что за конфликт стал причиной бойкота поклонниками столичного «Стяуа» матчей своего клуба, куда не стоит стремиться в Бухаресте по вечерам и много других интересных и эксклюзивных подробностей о румынском футболе и самом городе Бухаресте.

К примеру, немногие знают, что группа «Morandi», звезды стиля евродэнс и трехкратные победители MTV Music Awards, родом из Румынии. Mo — это Мариус Мога, а Randi — псевдоним Андрея Ропча. В своем интервью Андрей вспоминает как записал в соавторстве с Нюшей, Питбулем и Арашем композицию к российскому Чемпионату Мира по футболу и признается, что с удовольствием выступит перед болельщиками в Бухаресте. У себя на родине его популярность бьет все рекорды - сольные композиции на YouTube набирают по 67 млн. просмотров. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".