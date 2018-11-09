Челябинск

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

9 ноября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место.

Прекрасно показали себя воспитанники челябинской и копейской школ – мало того, что они стали победителями фестиваля дворового футбола в этом году, к тому же они сумели обыграть учеников Академии ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 5:3.

Ребят ждала насыщенная неделя: культурная программа сменялась тренировками, посещение матча Лиги Европы поединком с «академиками» и победой.

Как уточнил тренер филиала Академии ФК «Зенит» Борис Купецков, южноуральские ребята его приятно удивили. По его словам, спортсмены выкладываются на все сто процентов.

- Я получил большое удовольствие от работы с ними, - отметил тренер.

В свою очередь ребята уточнили, что такая поездка может стать огромным шагом для их будущей карьеры в большом футболе. Особенно педагоги спортшколы отметили талант мальчика из Челябинска - Влада Савичева. Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова добавила, что расширение кругозора для детей – одна из задач РМК.

- Мы показываем ребятам, что мир полон возможностей для самореализации. Главное – трудиться и идти к своей цели, - подчеркнула Анна Шабарова.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят 16:54

Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место. >>
Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель»

Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель» 16:45

С 2010 года по инициативе главы государства велась масштабная работа по возвращению преподавателей в села и деревни. Им предоставлялись полмиллиона рублей, которые можно было потратить на свое рабочее место, жилье или образование. Такой принцип намерены вернуть в рамках проекта «Земский учитель». >>
Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи 16:06

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать Центральную молодежную избирательную комиссию >>
Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом

Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом 16:04

«Стрит радио» своей новой рубрикой «Легенды рока» решило напомнить челябинцам, как закалялась «Still loving you», когда еще не все было разрешено, а дым над водой не мог быть без огня в небе. >>
Контролеры МРСК оказались грабителями

Контролеры МРСК оказались грабителями 15:47

Энергетики «МРСК Урала» предостерегают жителей Челябинской Южного Урала: под видом контролеров показаний счетчиков могут действовать грабители. Такие случаи уже есть в Кыштыме. >>
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 10:27

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>

//Новости МирТесен



Министр экологии России посетит свалку в Челябинске

Министр экологии России посетит свалку в Челябинске 08.11 14:10

Кроме того, он вместе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и руководителями Росприроднадзора познакомятся с датчиками, которые считывают информацию по выбросам. >>
Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика»

Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика» 08.11 13:17

В столице Южного Урала состоялось открытие общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика». Челябинская область приняла 120 молодых активистов, среди которых 24 представителя других субъектов РФ. >>
Читаю словари как романы

Читаю словари как романы 08.11 11:12

В издательстве «Цицеро» вышла книга стихов Николая Годины «Здесь и сейчас». Живой классик не перестаёт удивлять: ведёт ежеквартальный литературный семинар в помещении челябинского отделения Союза писателей России, является вдохновителем и редактором журнала «Графоман», регулярно пишет стихи и издаёт книги. И это – на девятом десятке лет. >>

//Новости СМИ2

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 08.11 11:03

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом

Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом 07.11 18:13

Джазмен Чарли Армстронг впервые выступит в Челябинске с сольным концертом на Благотворительном салоне Юлии Жаботинской. Культурное светское событие состоится 15 ноября в Изумрудном зале Конгресс-отеля "Малахит". Южноамериканский исполнитель джаза, блюза и фанка исполнит мировые хиты, а также выступит с выпускниками и подопечными фонда "Андрюша". >>
РМК устроила технотур для школьников Челябинска

РМК устроила технотур для школьников Челябинска 07.11 12:33

Ребята из 82 лицея Челябинска вместе с педагогами побывали на предприятиях группы РМК в Карабаше и Кыштыме, удивились их чистоте, экологичности и производительности и даже потеряли дар речи при взгляде на расплавленный металл. >>

//Новости Redtram

В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей

В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей 07.11 11:06

Таких денег не было ни в бюджете города, ни области, поэтому глава региона Борис Дубровский попросил депутата Госдумы и по совместительству председателя профильного комитета по экологии Владимира Бурматова помочь в решение этого серьезного вопроса. Деньги страна нашла. >>
Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию

Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию 06.11 13:24

В 2014 году в Челябинске (а еще и в Самаре и Махачкале) началась реформа местного самоуправления. Столицу Южного Урала поделили по районам на семь самостоятельных муниципалитетов со своим руководством, бюджетом и полномочиями. Теперь этот успешный опыт распространят по всей стране. >>
Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет

Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет 06.11 13:02

Жители поселка Чурилово сняли на видео работу подрядной организации, которая укладывала асфальт по улице Трашутина, несмотря на проливной дождь. В "Южуралмосте" уже признали ошибку работников и пообещали, что дорога будет переделана. В свою очередь депутат госдумы Владимир Бурматов потребовал, чтобы он не ждали истечения 4-летней гарантии, а сделали нормальную дорогу уже при наступлении хорошей погоды. >>

//Новости ADWILE

"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес

"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес 06.11 12:27

В среду, 31 октября, в эфир «Челябинского эха» вышла седьмая программа «Сделано в Челябинске». Гостем стал финалист одноименной бизнес-премии, ди⁠ректор производственной фирмы «Мастер» Денис Степанов. Анализировать его бизнес помогал эксперт проекта — вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член правления общественного отраслевого объединения работодателей «СоюзМаш России» Дмитрий Клеутин. >>
На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди

На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди 06.11 11:18

Теперь на Михеевском ГОКе будут извлекать до 90 и более процентов меди в концентрат. Это стало возможным благодаря внедрению дополнительного третьего цикла измельчения руды. >>
РМК снизила нагрузку на природу

РМК снизила нагрузку на природу 02.11 15:01

За минувшие пять лет комплекс мер по охране окружающей среды позволил Русской медной компании снизить нагрузку на водные ресурсы на 42 процента, а на окружающий воздух – на 33 процента. >>
Живая легенда советского цирка: в Челябинск приехала Долорес Запашная

Живая легенда советского цирка: в Челябинск приехала Долорес Запашная 01.11 14:37

Челябинский цирк спешит удивить своих зрителей новой программой. В этот раз на арене выступят целые династии дрессировщиков, эквилибристов, акробатов. Не просто выступят, поразят воображение даже искушенного зрителя. Уникальные номера, созданные артистами, не может повторить никто! >>
Жители 1200 городов и сел Южного Урала получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь

Жители 1200 городов и сел Южного Урала получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь 01.11 12:37

Квитанции за электричество получат жители 1200 населенных пунктов региона уже в ближайшие дни. Энергетики напомнили о том, как важно передавать показания и оплачивать счета вовремя. >>
Борис Дубровский и Анатолий Литовченко поздравили лучших работников АПК

Борис Дубровский и Анатолий Литовченко поздравили лучших работников АПК 01.11 12:29

Вчера, 31 октября, в театре Драмы Челябинска глава региона Борис Дубровский и депутат Госдумы Анатолий Литовченко чествовали лучших работников агропромышленного комплекса южного Урала. По итогам определился и лучший район области, которому вручили переходящее знамя. >>

//Новости партнеров

Tele2 обеспечила 4G интернет для 88 процентов южноуральцев

Tele2 обеспечила 4G интернет для 88 процентов южноуральцев 01.11 12:10

Жители более ста населенных пунктов Южного Урала пользуются самым скоростным интернетом от компании Tele2. Покрытие составило 88 процентов. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок 01.11 09:16

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. А после нее, будучи засекреченными, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. Но императив принципа исторической справедливости неумолимо требует сохранения исторической памяти о них – верных служителей Родине, Закону, Народу и Миру на Земле. >>
В Костанае обсудили формирование повестки для молодежи

В Костанае обсудили формирование повестки для молодежи 31.10 13:11

Молодежное сотрудничество России и Казахстана стало центральной темой обсуждения участников форума, который прошел 30 октября на базе Костанайского педагогического университета. >>
Борис Дубровский отчитался о работе за 4 года

Борис Дубровский отчитался о работе за 4 года 31.10 12:14

Большая отчетная пресс-конференция прошла сегодня, 31 октября, в цехе Высота - 239 на ЧТПЗ. Здесь глава региона Борис Дубровский отчитался об итогах работы за минувшие четыре года, рассказал о своих планах, а также ответил на каверзные вопросы журналистов региональных и федеральных СМИ. >>
В Копейске был открыт новый памятник

В Копейске был открыт новый памятник 31.10 11:57

Чуть менее ста лет назад, в 30-е годы прошлого века, Копейск наряду с другими территориями являлся местом для ссылки репрессированных, по тем или иным причинам не угодившим вождю. Потомки около десятков тысяч человек за несколько лет собрали средства и установили стелу жертвам политических репрессий. >>
В Челябинскую область направлены 14 скорых и 8 школьных автобусов

В Челябинскую область направлены 14 скорых и 8 школьных автобусов 30.10 13:26

В Челябинскую область прибудут 14 автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 8 автобусов для перевозки школьников. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры