Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят
9 ноября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место.
Прекрасно показали себя воспитанники челябинской и копейской школ – мало того, что они стали победителями фестиваля дворового футбола в этом году, к тому же они сумели обыграть учеников Академии ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 5:3.
Ребят ждала насыщенная неделя: культурная программа сменялась тренировками, посещение матча Лиги Европы поединком с «академиками» и победой.
Как уточнил тренер филиала Академии ФК «Зенит» Борис Купецков, южноуральские ребята его приятно удивили. По его словам, спортсмены выкладываются на все сто процентов.
- Я получил большое удовольствие от работы с ними, - отметил тренер.
В свою очередь ребята уточнили, что такая поездка может стать огромным шагом для их будущей карьеры в большом футболе. Особенно педагоги спортшколы отметили талант мальчика из Челябинска - Влада Савичева. Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова добавила, что расширение кругозора для детей – одна из задач РМК.
- Мы показываем ребятам, что мир полон возможностей для самореализации. Главное – трудиться и идти к своей цели, - подчеркнула Анна Шабарова.
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