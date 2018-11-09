"Бордо”и "Зенит” разошлись миром 1:1

В четверг, 8 ноября на стадионе “Матмут-Атлантик” (Бордо, Франция) начался матч 4-го тура Лиги Европы между французским “Бордо” и питерским «Зенитом» Главный арбитр: Харальд Лехнер (Австрия). У «Бордо» - ноль очков после трех матчей. Чтобы у «жирондинцев» остались хоть какие-то шансы на плей-офф, им нужно обыгрывать «Зенит».

«Зенит» лидирует в группе D с семью очками. Петербуржцы в гостях сыграли вничью с «Копенгагеном», а дома обыграли «Славию» и «Бордо». С турнирной точки зрения "Зенит" в совершенно ничем не рискует. Даже в случае поражения шансы петербуржцев на выход из группы останутся прежними – чтобы обеспечить себе путевку в 1/16 финала нужно обыграть датский "Копенгаген" в следующем туре в Санкт-Петербурге . Питерцы упрочили лидерство в чемпионате России – теперь они опережают идущий на втором месте «Локомотив» на семь очков.

Игра началась атакой французов, но зенитовцы пытаются установить контроль над мячом, пока играют на контратаках, допускают потери мяча, что не даёт возможность создать давление на игроков «Бордо» Первый удар по ворота мы увидели! Калу из-за пределов штрафной площади неплохо приложился - получилось прямо по центру, вратарь "Зенита" уверенно зафиксировал мяч в своих перчатках.

Зенитовцы пропускают французов в свою штрафную, это опасно, к 11 мин. они штурмуют ворота Лунева, надо отодвинуть игроков «Бордо» к центру поля и взять под контроль мяч Еще один удар по воротам мы увидели. Калу получил игровой снаряд на углу штрафной площади и попытался закрутить его в дальний угол - Лунёв все контролировал

.Ошиблись футболисты "Зенита" на своей половине поля, последовала сразу передача на Камано, форвард очень долго принимал решения, и в итоге пробил в защитника "Зенита"

Игроки «Зенита» не могут выстроить свою атаку, очень много ошибок в передачах, плохо открываются игроки не владеющие мячом. Еще одна атака хозяев, Камано с фланга низом прострелил в штрафную площадь, но очень здорово сыграл на выходе голкипер "Зенита".

В середине поля достаточно вольготно чувствуют себя французы. Хороший контроль мяча они нам демонстрируют, очень быстро у них получается проходить центр.

На 25 мин удалось провести петербуржцам затяжную атаку, Ерохин получил игровой снаряд на линии штрафной, развернулся и попытался пробить с неудобного положения - пробил, а в створ не попал.Игра постепенно выровнилась и уже зенитовцы провели ряд атак

На 32 мин. опасно атаковали «жирондинцы», а на35мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Зенита, Камано пробивает и счет стал 1:0 в пользу «Бордо»,если объективно то к этому всё и шло.

После забитого мяча зенитовцы активнее пошли в атаку,а «жирондинцы» заииграли грубо, стали получать желтые карточки На 44 мин. Заболотный с 3 метров бил головой, голкипер среагировал и спас ворота. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме французы продолжили позиционные атаки и опасные подходы к воротам У «Зенита» не держится мяч, они не могут контролировать игру французы продолжают владеть инициативой, показывая нам отличный контроль мяча как на своей половине поля, так и на чужой."Зенита" перехватили мяч и начали комбинировать на своей половине поля, пока без продвижения вперед.

На 68 мин. Дриусси упустил возможность сравнять счет, но пробил чуть выше ворот

На 72 мин есть забитый гол "Зенита". Первый удар в створ ворот - и сразу гол. Далер Кузяев что-то невероятное совершил на левом фланге, обыграл он защитника, приблизился к вратарской и покатил мяч в центр штрафной на Заболотного, который в касание пробил прямо в угол. Счет-1:1

Кузяев отдал классную передачу на Мака пяткой, но Роберту не хватило скорости, чтобы убежать на рандеву с голкипером.

Прозвучал финальный свисток и команды разошлись миром, зенитовцы набирают 8 очков и продолжают лидировать в своей группе.