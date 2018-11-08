«Спартак» вырвал победу у «Рейнджерса» со счетом 4:3

8-го ноября в четвертой игре Лиги Европы, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, встретились «Спартак» и «Рейнджерс». Главный арбитр матча Иван Бебек (Хорватия). Хозяева в трех первых турах не побеждали, а гости – не проигрывали.

Москвичам необходимо только побеждать, иначе о плей-офф придется забыть. После перехода Промеса в «Севилью» и травмы Жиго, игра команда ухудшилась, как и результаты. В восьми поединках национального первенства «красно-белые» только однажды забили больше одного мяча, а в трех турах Лиги Европы так и не смогли порадовать фанатов успехом. В чемпионате России московский клуб опустился на шестое место, ведь одержал одну победу в пяти крайних турах.

Шотландцы в нынешней еврокубковой кампании провели 11 поединков и пока не потерпели ни одного поражения. В первом круге групповой стадии коллектив Джеррарда забил 5 голов при 3-х пропущенных и делит лидерство в квартете с «Вильярреалом», - сообщается на сайте kushvsporte.ru.

Игра началась атакой шотландцев, плотным зонным прессингом, но москвичи стремяться установить контроль за мячом, но к сожалению при подаче углового пропускают гол на 5 мин, причем забивает к сожалению Роман Ерёменко. Грамотно разыграли стандарт гости. Подал Миддлтон с углового в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь из-за спин защитников выскочил Голдсон и в попытке пробить головой дезориентировал Ерёменко, который срезал мяч в свои ворота.

Какая-то эпидемия поразила российские команды в еврокубковых играх-Локомотив, ЦСКА и теперь Спартак пропускают на первых минутах игры, команды не могут собраться на игру с первых минут игры, а «косячат» защитные линии.

Москвичи большими силами начали осаду ворот голкипера Макгрегора, но удары не подготовлены, много суеты.

На 22 мин. комбинация спартаковцев заканчивается голом Мельгарехо и счет становится равным 1:1, накрутил на правой бровке соперника Ерёменко и выполнил идеальный пас на дальнюю штангу, куда ворвался Мельгарехо и головой в падении вколотил снаряд в пустые ворота.

На 27 мин провал в средней и защитной зонах спартаковцев и нападающей гостей Даниэл Кандеяш забивает гол- 1:2 Идеальный по точности пас вырезал Фланаган в направлении Кандеяша, который выскочил из-за спин защитников и оказался один на один с голкипером. Уверенно пробил форвард в дальний нижний угол мимо рук Макисменко. Откровенно провалилась оборона москвичей в этом эпизоде. Арсенал технико-тактических приемов «Рейнджерс» не так велик, креатив в атаке, высокий прессинг, который не всегда работает, забросы в чужую штрафную и длинные передачи, но в сегодняшнем матче все эти приемы заработали

На 35 мин. автогол случился теперь в ворота «Рейнджерс», ошибку допустил шотландец Коннор Голдсон Прекрасный пас вырезал Попов в штрафную на Рассказова, который в касание прострелил вдоль ворот, мяч угодил в ногу Голдсону, от которого мяч залетел в сетку. Один один по автоголам сегодня. Счет становится 2:2

Идет открытая игра и на 42 мин. очередной скоростной прорыв в штрафную заканчивается голом в ворота «Спартака» Гленн Миддлтон! Зацепился за мяч перед чужой штрафной Морелос и прострелил в штрафную. Боккетти неудачно в подкате выбил сферу точно на ногу Миддлтону, который выскочил один на один с голкипером и без особых проблем переиграл Макисменко, счет становится 2:3 в пользу «Рейнджерс». На этом 1-й тайм завершился.

2-ой тайм начался атаками спартаковцев, на 47 мин опасно бил Ханни, но голкипер Макгрегор, выручил команду отбил мяч на угловой. Спартаковцы легко расстаются с мячом,а при потери снаряда, не вступают в борьбу за него

На 58 мин. при розыгрыше комбинации Андриано забивает мяч и счет 3:3 Прострелил низом с правого фланга Ерёменко на ближнюю штангу. Здесь пробил пяткой Ханни, но Макгрегор ногой отбил в сторону. Первым на добивании оказался Адриано, вколотивший сферу головой под перекладину. а уже на 59 мин. Стефан Ханни доводит счет до 4:3: , Ханни протащил мяч к штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку, Макгрегор лишь сопроводил взглядом снаряд в сетку.

Какого-то хоккейного результата добились команды, но главное что «Спартак» вырвал эту фантастическую победу и набрал 5 очков в группе.