«ЦСКА» потерпел поражение от «Ромы» 1:2

Ответный матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2018-2019 «ЦСКА» — «Рома» 7 ноября. Поединок состоялся на стадионе «Лужники» г. Москва.Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром работала на матче четвертого тура группового этапа.

Борьба в группе G за зону плей-офф продолжается. На данном этапе фавориты «Реал» и «Рома» ещё не обеспечили себе выход из группы, и одного из этих европейских грандов может вытеснить «ЦСКА». «Армейцы» проиграли предыдущую игру ЛЧ римской команде, но дома они готовы дать достойный бой сопернику , - сообщает издание football-match24.com.

Игра началась позиционной атакой римлян. Рома любит средний темп, долгое удерживание комбинирование мячом, диагональные передачи от вингеров в штрафную соперника и завершающая голевая передача на исполнителей, таких как Джеко или Пеллегрини.

Для ЦСКА важно сыграть высокий прессинг, но к сожалению уже на 4 мин игрок Ромы Манолас забивает гол — 0:1 повели римляне: после розыгрыша углового Манолас пробил головой, а Акинфеев оказался в полупозиции, неудачно сыграв на выходе, и сделал попытку защитника "Ромы" голевой. Неожиданно быстро пропустили мяч футболисты ЦСКа, обидно, что ошибся капитан, а гости продолжают давить.

Замена на 12 мин. вместо травмированного Марио Фернандеса в игру вступил Георгий Щенников, это большая потеря для армейцев. Очень много потерь мяча у игроков ЦСКА, к тому же все защитники Ромы высокого роста, поэтому при стандартах с углового у армейцев нет преимущества. Римляне легко передвигаются, но не любят быстрый темп игры, а добавить скорости у армейцев не кому На 31 мин. очередная опасная атака римлян, везение в данном случае было на стороне игроков ЦСКА, Рома продолжает давление на ворота Акинфеева, армейцы вынуждены фолить в опасной для себя зоне. Неприятные минуты переживают футболисты ЦСКА, выросла нервозность, которую здорово чувствуют более опытные гости. На 40 мин.Иван Обляков имел голевую ситуацию , но нервозность и торопливость загубила момент. Звучит свисток на перерыв, 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме атаки римлян продолжились, они хорошо удерживают мяч, но на 50 мин. случилась контратака и и Сигурдссон забивает гол- 1:1 счет равный: неплохую атаку провели "армейцы" через правый фланг, мяч дошел до Ахметова, который вроде бы затянул с передачей, но все таки довел снаряд до Сигурдссона, который пробил из-под Маноласа в правый угол!

На 57 мин. Магнуссон грубо нарушил правила и арбитр дают ему желтую карточку, она у него вторая, превращается в красную и Магнуссон удаляется с поля

На 59 мин. Пеллегринни наказывает защиту армейцев и доводит счет до -1:2: Не успели перестроится московские "армейцы", а получилось так, что Лоренцо остался один перед воротами, пас Пеллегринни и он пробил мимо выскочившего Акинфеева. Легче стало футболистам "Ромы", еще вальяжнее действовать будут "волки", а вот Виктору Гончаренко необходимо поработать над атакой.

В этой игре у армейцев нет чувства собственного достоинства, такое впечатление, что они побаиваются римлян, нервничают, отсюда торопливость и ошибки в простых ситуациях, о стратегии и тактике говорить даже неудобно — суматоха, куда понятнее играть с тульским «Арсеналом». Одним словом — команды РПЛ пока не готовы играть в еврокубках ранга Лиги Чемпионов

На этом встреча завершилась победой Ромы и они продолжают борьбу за плей-офф, а ЦСКА с 4 очками скорей всего может зацепиться за Лигу Европы.