«Порту» разгромил «Локомотив» со счетом 4:1 и лидирует в своей группе

6 ноября на стадионе «Драгау» в четвертом туре группового раунда ЛЧ УЕФА 2018/19 встретились московский «Локомотив» и португальский «Порту». Главным арбтром матча назначен итпальянец Давиде Масса.

Первый матч соперников закончился со счетом 3:1 в пользу португальцев, но счет совсем не отображает картины игры. Португальцы сумели реализовать практически все свои моменты и полумоменты, а вот «Локомотиву» фатально не везло, в дебюте встречи «паровозы» не реализовали пенальти и кроме этого загубили, как минимум три голевых момента. «Порту» постоянный участник еврокубков, команда имеет огромный опыт и авторитет на европейской арене. Мало кому нравится как мучается на поле этот коллектив, они тягучие, скучные, они усыпляют внимание, максимально используют любые ситуации.«Локомотив»имеет ноль очков после трех матчей группового раунда Лиги Чемпионов. «Железнодорожники» практически потеряли все шансы на плей-офф, более того, даже на третье место российский чемпион вряд ли сможет подняться, но небольшие шансы еще есть, чтоб они увеличились, надо брать очки у «Порту».

Ужасная погода в Португалии и ужасное начало ,лидеры группы «D» уже на 2 мин забивают гол в ворота «Локомотива» — 1:0 повели португальцы. Футболисты "Локомотива" ни разу даже не дотронулись до мяча после стартового свистка. Затяжную атаку провели хозяева, мяч из правого фланга был доставлен в штрафную, Марега сыграл на опережение, каким-то чудом он обошел Хёведеса, а потом прострелил в центр вратарской, где Эррера выбежал из-за спины защитника и пробил уже в пустые ворота, ведь голкипер начал смещаться на Марегу.

Хороший старт от португальской команды, все у них получается, здорово они комбинируют и работают с мячом, а вот игроки "Локомотива" никак не могут даже центр поля перейти.

Очень, ну, очень, недоволен Юрий Семен игрой своих подопечных в предыдущем моменте, не понимает он, почему никого не было в штрафной площади.

Параллельно в Германии проходит матч, где "Шальке" принимает "Галатасарай" и счёт там тоже открыт, турки пока минимально проигрывают.

Только на 15 мин.первый удар в сторону ворот португальской команды, Фернандеш с угла штрафной площади пробил, а какой результат? Не утешительный, выше ворот.

Португальцы организовали мощный штурм ворот «паровозов», они безраздельно владеют мячом, не дают москвичам провести осознанную атаку, хозяева держат прессинг в центре поля, их защита расположена высоко, они играют в своё удовольствие, а москвичи мучаются Мяч в центральном круге совсем не задерживается, сейчас португальцы через фланг атаковали, последовал прострел в штрафную, но там на выходе отлично сыграл голкипер «Локомотива»

Игра постепенно выравнивается, на встречных курсах играют обе команды. 65% игрового времени мяч находится под контролем футболистов португальской команды, владеют они инициативой, это совсем не сюрприз для нас. Москвичи очень медленно двигаются, быстро теряют мяч, совсем не могут играть под прессингом Очень уверенно в этом сезоне действуют футболисты "Порту", сейчас команда имеет прекрасную серию из 6 побед подряд.

Острую атаку провели москвичи, нужно реализовывать такие моменты! Все здорово сделал Антон Миранчук, убежал он по флангу, а потом здорово прострелил на одинокого Эдера, его никто не накрывал в этом эпизоде, а он попасть по мячу не смог, а ведь было время, чтобы даже обработать мяч.

На 42 мин. чудовищные ошибки в средней и защитных линиях «Локомотива» привели к увеличению счета до -2:0 : Фернандеш ошибся в центре поля, и позволил португальцам провести быструю контратаку. Классная передача на Марегу, который ускорился, освободился от опеки, вошел в штрафную площадь и пробил между ног голкиперу. Второй раз в этом матче побывал мяч в воротах "Локомотива". Это был всего 2 удар в створ - шикарная реализация у португальского коллектива. Объявлен перерыв на отдых, 1-й тайм завершился.

2-ом тайм продолжился атаками португальцев,атлетически прекрасно готовы, они с удивительной легкостью передвигаются и такой же легкостью создают острые моменты у штрафной «паровозов».На 52 мин.москвичи создали две голевые ситуации, но мяч не хочет влетать в ворота «Порту». И все таки на 59 мин. Фарфан после подачи углового сумел точно пробить головой и счет становится -2:1 Вот теперь уже интересно. Футболисты "Локомотива" начали второй тайм намного бодрее и активнее, за что и были награждены. Теперь уже португальцам нужно вновь браться за дело.

Увлеклись атакой москвичи, потеря в линиях и тут-же на 64 мин. наказание от «Порту». Обидно, досадно... Какая ошибка. На ровном месте ошиблись футболисты "Локомотива", и португальцы своим шансом воспользовались на все 100%. Корона получил мяч уже на линии штрафной площади от партнера, сразу бить не стал, на замахе убрал одного защитника, а потом левой ногой нанес удар между ног голкиперу Никуда не спешат уже футболисты "Порту", уверенно они комбинируют на чужой половине поля, а гости никак не могут справится со своими эмоциями.

На 3 добавленной мин.португальцы забили еще. Заработали угловой, последовала подача в район вратарской - защитник "Локомотива" выбил мяч, но прямо на ногу Отавио, который из-за пределов штрафной площади пробил идеально в угол. «Порту» уверенно побеждает «Локомотив», набирают 10 очков и лидирует в группе «D», а москвичи выбывают из ЛЧ, а может и вообще еврокубков, зато у них будет больше времени на чемпионате в РПЛ.