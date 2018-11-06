Российский штангист завоевал «золото» на ЧМ в Ашхабаде‍

Россиянин Артем Окулов занял первое место в весовой категории до 89 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в эти дни в столице Туркмении. Тяжелоатлет показал результат в 372 кг.

Вторым стал Павел Ходасевич из Белоруссии (371 кг), а замкнул тройку призеров грузин Реваз Давитадзе (371 кг). Благодаря этому успеху Окулов стал двукратным чемпионом мира. В 2015 году Артем завоевал золото в Хьюстоне в категории до 85 кг.

Золото Окулова стало первой медалью на турнире в Ашхабаде. Также это первая победа российских штангистов после отстранения от участия в международных соревнованиях. Напомним, тяжелоатлеты из РФ в последний раз принимали участие в мировом первенстве в 2015 году.