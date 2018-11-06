Пояса сразу трех организаций будут разыграны во втором полусреднем весе в России Арам Амирханян и Хусейн Байсангуров подписали контракт на супер-бой в России.

Не имеющие поражений российские боксеры 28-летний Арам Амирханян (11 боев - 3 нокаута) и 23-летний Хусейн Байсангуров (14-0-12) подписали контракт на супер-бой, который пройдет в конце года в России. Место и дата встречи будут обнародованы в ближайшее время.

По словам генерального ди⁠ректора промоуторской компании "ЮКА промоушен" Зяки Юнисова, на кону долгожданного супер-боя будет стоять пояс WBO International, IBF International и WBA Continental во втором полусреднем весе: "Конец года обещает быть жарким. Мы вместе с промоутором Альбертом Сиеста получили согласие на супер-бой в России двух непримиримых соперников. Интрига противостояния супер-техничного Арама Амирханяна и бескомпромиссного панчера Хусейна Байсангурова назревала давно, и теперь кроме личной составляющей боя на кону будет стоять три международных титула".

- Считаю, что шансы талантливых боксеров абсолютно равны. С одной стороны будет противостоять опыт и техника мастера спорта международного класса Амирханяна против обладающего жестким и резким ударом Байсонгурова. Такая агрессивная манера, возможно, передалась ему от старшего брата, чемпиона мира по WBO Заурбека Байсангурова", - рассказал Юнисов.

В крайнем бою этим летом Амирханян взял верх по очкам в сложном 8-раундовом противостоянии против украинца Станислава Скорохода, завоевав вакантный титул WBO International. Байсангуров в свою очередь в октябре одолел техническим нокаутом во 2-раунде грузина Малхаза Суджашвили.