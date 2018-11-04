Карен Хачанов: Я у Марата в шутку спросил, как выиграть Париж. И он подсказал...

Сегодня, спустя 12 лет представитель России вновь стал победителем Берси. Со счетом 7:5, 6:4 Карен Хачанов обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича, после чего ответил на вопросы АН.

- Карен, понятно, что все приезжают на турнир выигрывать. Вы предполагали, что можете попасть в финал?

- Конечно, я играл полуфиналы серий мастерс. Трудно сказать, как ты сыграешь. Многое зависимости от сетки. Но, конечно, я верил, что могу, знал что хороший сезон провожу, солидно играю: так почему бы и нет? Все зависит от каждого конкретного матча, от того, как ты его проведешь, и если ты играешь на полную, и все получается, то почему нет?

-Вас тут часто сравнивают с Сафиным. Поддерживаете ли Вы контакты? Он Вас еще не поздравлял?

- Не могу сказать что мы очень часто переписываемся, но иногда общаемся. И перед полуфиналом он написал мне, поздравил. Я у него в шутку спросил, как выиграть Париж Берси. И он, можно сказать, подсказал.

- А раскрыть секрет можете?

- Он не сказал что-то особенное. Это был совет по тактике. Я спросил: «Марат, можешь сказать, как выиграть турнир и обыграть Новака?». Поговорили. Отчасти этот разговор помог.

- Какой матч был самым трудным в турнире?

- Трудно сказать. Возможно с Изнером. На самом деле сложно сравнивать. Сегодня тоже был очень тяжелый матч. Когда выходишь на такой уровень, нельзя ожидать, что будут легкие матчи. А с Изнером матч был очень эмоциональным, потому и тяжелым. Нужно оставаться сконцентрированным в течение всей игры. Понятно, что он будет стараться выигрывать за счет подачи, и поэтому я старался не делать никаких ошибок, и не провалить игру.

- Как собираетесь праздновать победу?

- Пока еще не думал. К сожалению, жена не смогла сюда приехать и разделить этот момент вместе. Поэтому уже сегодня я полечу в Москву и надеюсь отпраздновать победу дома с женой и с семьей.

- А как собираетесь себя побаловать? Крайнович, например, после второго места в прошлом году, себе квартиру в Белграде купил.

- Вы слишком рано спрашиваете! Еще не планировал как буду тратить выигрыш!