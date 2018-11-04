«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью 2 : 2

Две команды из верхней части турнирной таблицы РПЛ 2018-2019 «Краснодар» и «Ростов» сыграли между собой 4 ноября на стадионе «Краснодар». Главный арбитр матча Михаил Вилков (Нижний Новгород).

1-й тайм начался с позиционной атаки «Краснодара», идет борьба за центр поля, мгновенную атаку провели гости и только чудо спасло ворота краснодарцев. Обменялись команды выпадами вперёд. Передачи в центральную зону не проходят в обе стороны

На 6 мин игрок »Ростова» Элдор Шомуродов при подачи навеса головой по удивительной дуге забивает мяч в ворота, повели ростовчане -0:1 Слева прошла подача на Вандерсона, который с двенадцати метров головой пробил выше ворот, а вслед за этим Гулиев с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой. "Ростов" уверенно держит мяч в центре поля.

На 16 мин. Ари замыкает допущенную ошибку ростовчанина Гулиева , у которого получился навес в свою штрафную и счет становится 1:1. У «Краснодара» пошла быстрая атакующая игра, они просто доминируют, владение мячом 63 на 37 в пользу краснодарцев, в конечном итоге пошла открытая игра, с интригующем сценарием и высоким темпом. Компактно переходят команды от защиты в атаку, причем все проходит на больших скоростях

Неожиданно для всей футбольной России оба клуба идут бок обок с грандами, и если продолжат в том же духе набирать очки, то, вполне вероятно, мы увидим кого-то из этих клубов с медалями чемпионата.

1-й тайм закончился волевой ничьёй на обоюдоострой и эмоциональной ноте.

Во 2-ом тайме изменений в составах и характере игры не произошло, игроки «Краснодара» продолжают атаковать, прессингуют при потерях мяча, не дают ростовчанам наладить позиционную атаку, высокие скорости вносят свои негативные моменты — много взаимных потерь мяча в завершающей стадии нападения. Краснодарцам по этой причине на ударную позицию никому выйти не удаётся.

Игра понемногу успокоилась, инициатором торможения являются игроки «Ростова», они стали уставать, пропало движение на опережение, им нужны замены, а язык тел Гулиева и Сигурдарссона буквально кричали - «Меняй или добей», выпустили Ионова и молодого Зуева.

Контратака Вандерсона чуть не закончилась взятием ворот ростовчан, а на 72 мин. Ари добивает удар по воротам опять выполненный не совсем точно Вандерсоном, но Ари исправил положение и счет становится 2:1 в пользу «Краснодара»

На 81 мин. ростовчане смогли собраться, не упасть духом и практически за 8 мин. до финала матча смогли спасти встречу - Зуев быстро исполнил подачу от углового флага. Следует скидка на Ингасона, который с трёх метров отправляет мяч в сетку, счет становится равным 2:2

У отдельных игроков «Ростова» сводит мышцы ног. Звучит финальный свисток и обе команды сохранили свое положение в турнирной таблице