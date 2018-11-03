Фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Финляндии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей третьего этапа Гран-при по фигурному катанию среди женщин-одиночниц в Финляндии. Загитова в сумме за короткую и произвольную программы набрала 215,29 балла.

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16-летняя россиянка лидировала и после короткой программы, опередив ближайших соперниц на пять баллов.

Результат Загитовой за произвольную программу — 146,39 балла. Алина восхитила публику в образе Кармен. Девушка отлично выполнила свой фирменный каскад тройных прыжков. Загитова доказала, что она не только катается технично, но и артистичная фигуристка.

Второе место на этом турнире завоевала также российская фигуристка. "Серебро" у Станиславы Константиновой. После короткой программы Станислава была четвертой. Россиянка выступила с результатом 197,57 балла. Третье место досталось фигуристке из Японии Каори Сакамото - 197,42 балла. Несколько дней назад победительницей этапа Гран-при в Канаде стала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Женя Медведева в Канаде, куда переехала тренироваться, а выступает за Россию, заняла второе место.