Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Фигуристы запустили в твиттере флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после эффектного выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде, где она заняла первое место. Победительницей этапа Гран-при в Канаде стала российская фигуристка Туктамышева

В нем уже приняли участие чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн и американский фигурист Ники Баусенвейн.

Во время показательного выступления 21-летняя спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма и осталась в бюстгальтере. Как отметила Елизавета, своим показательным номером она пытается вернуть мужчин в фигурное катание.