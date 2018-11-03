Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду
3 ноября 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Фигуристы запустили в твиттере флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после эффектного выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде, где она заняла первое место.
В нем уже приняли участие чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн и американский фигурист Ники Баусенвейн.
Во время показательного выступления 21-летняя спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма и осталась в бюстгальтере. Как отметила Елизавета, своим показательным номером она пытается вернуть мужчин в фигурное катание.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес