«Динамо» - ЦСКА добились счета 0:0

3-го ноября в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу на «Арене Химки» встретились «Динамо» и ЦСКА московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Хозяева одержали одну победу в 5-ти крайних турах.

У гостей похожая ситуация – одна победа в 5-ти играх при трех поражениях (с учетом Лиги Чемпионов и Кубка России).

В конце сентября «бело-голубые» в Краснодаре проиграли 3:0, а затем в начале октября минимально «Крыльям Советов», которым смена тренера пошла на пользу. А вот поездка в Казань оказалась неудачной. В 1/8 финала национального кубка, «Рубин» праздновал минимальную победу. В крайнем туре «Динамо» гостевало в Грозном. Поединок с «Ахматом» прошел без голов. После 12-ти проведенных туров, «Динамо» набрало 14 баллов и занимает 11-ю строчку. Разница голов – 10:10. На своем поле команда сыграла 5 раз, завоевав 10 очков при 7-ми забитых и 2-х пропущенных мячах.

Прошлый месяц начался для команды просто великолепно. В ЛЧ москвичи на своем поле минимально одолели мадридский «Реал», забив в начале встречи. Справедливости ради, отметим, что у соперника отсутствовали Рамос, Марсело, Иско и Бэйл. Успех сыграл с «армейцами» злую шутку, ведь после этого, дела у них не заладились. В РПЛ «ЦСКА» в дерби с «Локомотивом» уступил на последних минутах, а затем после ничьей 1:1 с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка страны, не одолел противника в серии пенальти. Повод для радости у фанатов появился после выезда к «Анжи» – выигрыш 0:2. Однако победу над аутсайдером сразу же забыли, ведь «красно-синие» уступили 3:0 «Роме» в третьем туре Лиги Чемпионов. На результат повлияло отсутствие дисквалифицированного Акинфеева.«ЦСКА» в итоговой таблице располагается на пятом месте с 19-ю пунктами. Разница мячей положительная – 17:7. В 6-ти гостевых турах «армейцы» забили 8 голов при 2-х пропущенных, набрав 12 очков, - сообщает kushvsporte.ru.

Игра началась с обоюдных атак, на первых мин. активнее армейцы, но защита динамовцев расположилась высоко они сразу вступают в прессинг и игра откатывается в центр поля, где идет яростная борьба за преимущество. На 13 мин.Чалов при уходе в отрыв пробил, но мяч прошел рядом со штангой. Идет очень жесткая борьба за владение мячом, много нарушений и желтых карточек. Теперь Рауш фолит в центре поля, и арбитр выписывает предупреждение игроку "Динамо", третий "горчичник" от Еськова и все в первой половине первого тайма.

На 17 мин. Чалов не забивает! Прекрасная передача на форварда из центра, и Фёдор наносит выстрел в дальний угол. Мяч проходит рядом со штангой, не оказываясь в сетке.

Да, едут ноги раз за разом у футболистов "Динамо". Сейчас, к примеру, Панченко пытался добраться до игрового снаряда, но не тут-то было. Поскользнулся он на мокром газоне и упал, подарив снаряд оппоненту.

Армейцы атакуют больше и опасней, но пока нет завершающих ударов в створ ворот, динамовцы играют на контратаках, но пока с тем же успехом, игроки «Динамо» плохо используют свое грозное оружие: диагональные навесы в штрафную соперника

На 35 мин. Влашич направил мяч в штрафную на Чалова, а он в касание Дзагоеву, но он не сумел переправить мяч в ворота . Ганчаренко чем-то недоволен. Возможно, казалось ему, что против Дзагоева были нарушены правила в центре поля, но арбитр Еськов был другого мнения. Минут десять до конца первого тайма остается у нас. Совсем утих темп матча. Похоже, что осмысленно успокоил встречу коллектив Дмитрия Хохлова.

Армейцы активизировались, сейчас они больше гостят в штрафной динамовцев, но достаточно простая тактика разбивается об высокую защиту динамовцев, армейцам не хватает резкости, игры на опережение. На этом 1-й тайм равный и безрезультатный завершился.

2-ой тайм начался атаками армейцев, динамовцы контратакуют флангами "ЦСКА вперед", - доносится от армейской трибуны. Включились в игру фанаты команды гостей, а вот болельщики "Динамо" ведут себя слишком уж спокойно, а вот игроки «Динамо» стали играть более активно, смело вступают в единоборства и не дают армейцам свободных зон, попеременно идут взаимные атаки Чуть больше получаса есть у ЦСКА и "Динамо", чтобы свести игру в свою пользу. Очень близки команды к нулевой ничьей, что, в принципе, уже никого не должно удивлять.

Игра сместилась в центр поля, ударов по воротам нет, защитные линии сильнее нападающих обеих команд.

На 81 мин. Рауш нарушил правила, получил вторую желтую карточку в итоге красную и покинул поле, динамовцы остались в меньшинстве, с 9 полевыми игроками, но динамовцы выдержали, довели игру до ничьей, команды остались при своих интересах.

3-го ноября в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу на «Арене Химки» встретились «Динамо» и ЦСКА .московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым Хозяева одержали одну победу в 5-ти крайних турах. У гостей похожая ситуация – одна победа в 5-ти играх при трех поражениях (с учетом Лиги Чемпионов и Кубка России).

В конце сентября «бело-голубые» в Краснодаре проиграли 3:0, а затем в начале октября минимально «Крыльям Советов», которым смена тренера пошла на пользу. А вот поездка в Казань оказалась неудачной. В 1/8 финала национального кубка, «Рубин» праздновал минимальную победу. В крайнем туре «Динамо» гостевало в Грозном. Поединок с «Ахматом» прошел без голов .После 12-ти проведенных туров, «Динамо» набрало 14 баллов и занимает 11-ю строчку. Разница голов – 10:10. На своем поле команда сыграла 5 раз, завоевав 10 очков при 7-ми забитых и 2-х пропущенных мячах.

Прошлый месяц начался для команды просто великолепно. В ЛЧ москвичи на своем поле минимально одолели мадридский «Реал», забив в начале встречи. Справедливости ради, отметим, что у соперника отсутствовали Рамос, Марсело, Иско и Бэйл. Успех сыграл с «армейцами» злую шутку, ведь после этого, дела у них не заладились. В РПЛ «ЦСКА» в дерби с «Локомотивом» уступил на последних минутах, а затем после ничьей 1:1 с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка страны, не одолел противника в серии пенальти. Повод для радости у фанатов появился после выезда к «Анжи» – выигрыш 0:2. Однако победу над аутсайдером сразу же забыли, ведь «красно-синие» уступили 3:0 «Роме» в третьем туре Лиги Чемпионов. На результат повлияло отсутствие дисквалифицированного Акинфеева.«ЦСКА» в итоговой таблице располагается на пятом месте с 19-ю пунктами. Разница мячей положительная – 17:7. В 6-ти гостевых турах «армейцы» забили 8 голов при 2-х пропущенных, набрав 12 очков.

Игра началась с обоюдных атак, на первых мин. активнее армейцы, но защита динамовцев расположилась высоко они сразу вступают в прессинг и игра откатывается в центр поля, где идет яростная борьба за преимущество. На 13 мин.Чалов при уходе в отрыв пробил, но мяч прошел рядом со штангой. Идет очень жесткая борьба за владение мячом, много нарушений и желтых карточек. Теперь Рауш фолит в центре поля, и арбитр выписывает предупреждение игроку "Динамо", третий "горчичник" от Еськова и все в первой половине первого тайма.

На 17 мин. Чалов не забивает! Прекрасная передача на форварда из центра, и Фёдор наносит выстрел в дальний угол. Мяч проходит рядом со штангой, не оказываясь в сетке.

Да, едут ноги раз за разом у футболистов "Динамо". Сейчас, к примеру, Панченко пытался добраться до игрового снаряда, но не тут-то было. Поскользнулся он на мокром газоне и упал, подарив снаряд оппоненту.

Армейцы атакуют больше и опасней, но пока нет завершающих ударов в створ ворот, динамовцы играют на контратаках, но пока с тем же успехом, игроки «Динамо» плохо используют свое грозное оружие: диагональные навесы в штрафную соперника

На 35 мин. Влашич направил мяч в штрафную на Чалова, а он в касание Дзагоеву, но он не сумел переправить мяч в ворота . Ганчаренко чем-то недоволен. Возможно, казалось ему, что против Дзагоева были нарушены правила в центре поля, но арбитр Еськов был другого мнения. Минут десять до конца первого тайма остается у нас. Совсем утих темп матча. Похоже, что осмысленно успокоил встречу коллектив Дмитрия Хохлова.

Армейцы активизировались, сейчас они больше гостят в штрафной динамовцев, но достаточно простая тактика разбивается об высокую защиту динамовцев, армейцам не хватает резкости, игры на опережение. На этом 1-й тайм равный и безрезультатный завершился.

2-ой тайм начался атаками армейцев, динамовцы контратакуют флангами "ЦСКА вперед", - доносится от армейской трибуны. Включились в игру фанаты команды гостей, а вот болельщики "Динамо" ведут себя слишком уж спокойно, а вот игроки «Динамо» стали играть более активно, смело вступают в единоборства и не дают армейцам свободных зон, попеременно идут взаимные атаки Чуть больше получаса есть у ЦСКА и "Динамо", чтобы свести игру в свою пользу. Очень близки команды к нулевой ничьей, что, в принципе, уже никого не должно удивлять.

Игра сместилась в центр поля, ударов по воротам нет, защитные линии сильнее нападающих обеих команд

На 81 мин. Рауш нарушил правила, получил вторую желтую карточку в итоге красную и покинул поле, динамовцы остались в меньшинстве, с 9 полевыми игроками, но динамовцы выдержали, довели игру до ничьей, команды остались при своих интересах.