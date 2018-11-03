Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь

Сегодня в парижском спортивном комплексе Берси российский теннисист Карен Хачанов со счётом 6:1, 6:2. обыграл Александра Зверева, занимающего 5 место по рейтингу АТР и вышел в полуфинал соревнований серии masters, после чего ответил на вопросы АН.

- Карен, Вы в полуфинале в Берси, где хорошо помнят Марата Сафина, побеждавшего здесь не однажды. Что Вы чувствуете?

- Конечно, чувствую положительные эмоции. Рад что последний турнир в году и получается хорошо играть Кроме того чувствую себя хорошо. Опять же - сезон длинный, интенсивный, очень много турниров. У многих что-то побаливает, накопилась общая усталость. Поэтому я рад, что в этом году мы сделали правильный календарь и подготовку. В результате к последнему турниру я подошел достаточно свежий и показываю хороший теннис.

- То есть для полуфинала Вы чувствуете себя в хорошей форме.

- А Вы как думаете? Нет? (улыбается)

- Вы выходите на Тима или Сока кого бы предпочли?

- Трудно сказать. Они оба очень сильные теннисиста, которые показывают высокий уровень игры на турнире.

- По Вашему признанию Париж один из ваших любимых городов. Куда Вы выходите?

- По разному, в зависимости от времени. Когда ты играешь матч и делаешь необходимые подготовительные вещи дома, а потом еще и после матча, то бывает не хватает времени и сил куда-то еще выезжать в город. Тем более, что мы находимся в Берси и с пробками нужно минут 20-30 чтобы доехать до центра. Но если есть выходной, то, конечно, выезжаем в Париж погулять.

- Есть любимые места?

- Просто погулять по Парижу, по Елисейским полям.

- На Эйфелевой башне были?

- Был, конечно. Вообще по центру Парижа классно гулять, в Лувр сходить, Нотр-дам, - очень много мест есть, которые можно посетить. Но, все равно, как бы не был симпатичен Париж, ты не пойдешь на прогулку в период между матчами, потому что еще больше устаешь, что совершенно ни к чему во время турнира.