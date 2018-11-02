Алина Загитова стала первой в короткой программе на Гран-при в Финляндии
2 ноября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова открыла выступления в серии Гран-при в Финляндии. 16-летняя Загитова допустила ошибки, но у нее первый результат - 68,90 балла. На втором месте японская спортсменка Юна Сираива, на третьем Луна Хендрикс - из Бельгии. 63,77 и 63, 17 - их оценки.
После выступления расстроенная не очень удачным выступлением Алина приходила в себя, ее поддерживали тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, - сообщает РИА Новости.
"Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто все кататься. Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Нужно собираться", - ответила Алина на вопрос о недочетах. Перед соревнованиями она катала программу безошибочно.
Напомним, на этапе Гран-при в Канаде победила Елизавета Туктамышева - воспитанница Алексея Мишина. Евгения Медведева, которая после Олимпиады ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру, заняла второе место.
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