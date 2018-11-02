Перспективы парусного спорта

Кубанские парламентарии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Геленджике приняли участие в открытии соревнований по парусному спорту – 28-й Геленджикской регаты.

Депутаты ЗСК Андрей Булдин, Александр Поголов, Сергей Орлов и Олег Бойченко поприветствовали юных спортсменов от имени всего Законодательного Собрания Краснодарского края. Регата проходит с 2 по 8 ноября. В регате участвуют около 500 юношей и девушек со всей России и ближнего зарубежья.

После церемонии открытия соревнований депутаты приняли участие в заседании круглого стола на тему «Развитие парусного спорта и яхтенного туризма на Черноморском побережье Краснодарского края». В обсуждении участвовали также представители профильных министерств администрации края, руководство города-курорта, депутаты Думы Геленджика, члены региональной Федерации парусного спорта.

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов подчеркнул:

- Председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко намечено важное направление работы – популяризация парусного спорта на Кубани. Залог развития данной сферы – привлечение и удержание детей в парусном спорте. Это позволит в будущем значительно расширить количество приверженцев «паруса», создать широкую базу для формирования сильной сборной команды Краснодарского края.

О развитии яхтенного туризма на территории Краснодарского края рассказал Андрей Булдин, секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

- Сдерживающим фактором развития яхтинга на Черном море является отсутствие необходимой инфраструктуры. Поэтому в Краснодарском крае разработана концепция развития яхтенных марин на Черноморском побережье. Планируется построить 18 объектов вместимостью от 150 до 600 яхт в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе, – прокомментировал Андрей Булдин.

Напомним, данную тему депутаты обсуждали недавно в Керчи, где под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко и главы Госсовета Республики Крым Владимира Константинова состоялось совместное заседание профильных комитетов парламентов Кубани и Крыма. По его итогам было подписано Соглашение о развитии яхтенного туризма.