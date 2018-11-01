«Ростов» побеждает «Зенит» со счетом 3:1 и выходит в четвертьфинал Кубка России

1 ноября «Ростов» и «Зенит» сразились за выход в четвертьфинал Кубка России, встреча состоялась в Ростове-на-Дону. На матче присутствовало около35 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержали до 500 болельщиков. Главный арбитр матча Роман Галимов (Улан-Удэ).

Футболисты «Ростова» в Кубке России стартовали с уверенной победы над «Сызранью 2003» (4:0), с которой играли не самым сильным составом.

В российской Премьер-лиге по итогам 12 сыгранных туров «желто-синие» занимают четвертое место в турнирной таблице. В своем последнем матче подопечные Валерия Карпина обыграли «Анжи» (1:0), хотя перед этим уступили «Оренбургу» (0:1) и «Локомотиву» (1:2).

Петербургский «Зенит» в 1/16 финала Кубка России тоже уверенно разобрался со своим соперником, разгромив «Волгарь» (4:0).

В чемпионате России «сине-бело-голубые» продолжают удерживать лидерство, имея отрыв от ближайшего преследователя в шесть очков.На прошлой неделе подопечные Сергея Семака обыграли «Крылья Советов» (1:0)«Динамо» (0:1). Также не стоит забывать, что «Зенит» играл в Лиге Европы, где победил «Бордо» (2:1) и вышел в лидеры своей группы.

Резвое начало ростовчан, уже на 4 мин. при исполнении стандартного положения, навес на штрафную зенитовцев и Логашов головой открывает счет — 1:0 повели ростовчане . Игра проходит в энергичном темпе, очень быстро меняется вектор атак

На 12 мин. футболисты "Зенита" могли сравнять счёт! Последовала передача в штрафную площадь, Шатов головой скинул мяч на дальнюю штангу, там оказался совсем один Дриусси, но пробил он правой ногой крайне неудачно, а позиция была убойная. Еще одну атаку провели футболисты "Зенита", последовал сильный заброс мяча на дальнюю штангу с правого фланга, там оказался Ерохин и головой он пробил метров с 10-ти - мимо ворот.

Игра успокоилась, команды чередуются позиционными атаками, обе команды играют забросами в штрафную Артём Дзюба с грустным лицом сидит на лавке запасных. Напомню , что он сегодня оказался в запасе, но может появиться на футбольном поле. Зенитовцы не могут справиться с прессингом ростовчан

На 29 мин. сносят в штрафной Заболотного и арбитр Галимов назначает пенальти , пробивал Дриусси, Песьяков угадал направление удара, но не смог удержать мяч, который под ним пролетел в ворота. Инициатива сейчас у зенитовцев, но скорости упали, гости играют длинными диагональными передачами, но они не всегда долетают до адресата. 54% игрового времени мяч находится под контролем петербургской команды, даже по статистике видно, что игра равная.На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме на 49 мин. был выход один на один Заболотного с голкипером Песьяковым, но техника и медлительность Антона загубила момент. Очень недоволен сейчас Карпин действиями подопечных, очень много ошибок допускают игроки как в защите, так и в нападении. Очень много остановок в игре, по причине нарушений правил и пока игроки обходятся без ворот

Футболисты "Зенита" во втором тайме более уверенно переходят из обороны в атаку, уже они владеют инициативой, хозяева вынуждены обороняться. На 71 мин. при подачи углового Дриусси не попал в ворота с 5 метров.

На 82 мин. Юсупов после розыгрыша углового добивает мяч в ворота питерского клуба и счет становится 2:1 в пользу «Ростова», а на 90 мин. после подачи углового ростовчане забивают гол и счет становится 3:1 в пользу «Ростова». Звучит финальный свисток и «Ростов» идет в четвертьфинал Кубка России.