«Матч ТВ»: три года в эфире. Новые рекорды и уникальные проекты

Увеличение доли показа спортивных соревнований, трансляции новых видов спорта и уникальные программы собственного производства, Чемпионат мира по футболу и бой Хабиб vs Конор – в год своего трехлетия «Матч ТВ» неоднократно обновлял установленные ранее собственные максимальные показатели.

Ключевые события и рекордные показатели

Одним из самых больших достижений телеканала за три года его существования стало то, что он по-настоящему сумел возродить интерес к спорту в стране, объединил самые отдаленные уголки страны в едином желании поддержать спортсменов в их победах и поражениях, сделав спорт гораздо ближе к людям, а людей активными участниками спортивных мероприятий.

«Телевидение сейчас – это не просто проводник своевременных новостей и качественного развлекательного контента, это сообщество близких по духу людей, которое объединяет не только самих производителей контента, но зрителей. И сегодня мне вдвойне приятно осознавать, что помимо позитивной динамики роста, запуска новых уникальных проектов за эти три года нам удалось собрать в рамках телеканала целый круг действительно активных, прогрессивных и небезразличных к спорту людей, для которых спорт – это не только часть жизни, но и целая философия», - комментирует Наталья Билан, главный продюсер телеканала «Матч ТВ».

Телеканал максимально широко освещает спортивные события страны и всего мира, и 2018 год не стал исключением, еще больше укрепив позицию телеканала как главного проводника самого интересного и самого разного спортивного контента в стране. Это были и XXIII зимние Олимпийские игры, и Чемпионат мира по хоккею, Чемпионат мира по футболу, и завершившийся безусловной победой России Чемпионат мира по художественной гимнастике.

Спорт 360 и #янаматче

В день трехлетия телеканала 1 ноября 2018 года «Матч ТВ» запускает масштабную акцию-флешмоб с хэштегом «#янаматче». В ней участвуют известные российские спортсмены, представляющие все популярные виды спорта, звезды шоу-бизнеса, футбольные, хоккейные клубы и сами зрители. Звезды спорта обратятся в соцсетях к своим подписчикам и расскажут, что за прошедший год им особенно понравилось на телеканале, за кого они болели на Чемпионате мира по футболу и на других ярких спортивных событиях в эфире «Матч ТВ». Заканчивая свое видеообращение вопросом «А что делал на «Матче» ты?», они передадут эстафету флешмоба зрителям. Цель акции - напомнить всем о важности поддержания активной связи между спортсменами и их болельщиками, к чему «Матч ТВ», как спортивный телеканал, всегда стремимся в своей работе. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".