Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
1 ноября 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила пресс-служба УЕФА.
Сообщается, что в число желающих вошли Россия и Германия. Российская сторона готова предоставить для решающего матча главного европейского кубкового турнира стадион «Санкт-Петербург».
Впрочем, заявления являются выражением интереса и не накладывают обязательств. Как отметили в УЕФА, окончательные предложения вместе с заявочными досье надо до 15 февраля 2019 года.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес