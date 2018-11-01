Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что в число желающих вошли Россия и Германия. Российская сторона готова предоставить для решающего матча главного европейского кубкового турнира стадион «Санкт-Петербург».

Впрочем, заявления являются выражением интереса и не накладывают обязательств. Как отметили в УЕФА, окончательные предложения вместе с заявочными досье надо до 15 февраля 2019 года.