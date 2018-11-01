Наверное, один из самых сложных этапов в жизни любого профессионального спортсмена – это решить, чем заниматься, когда завершишь выступления? После того как долгие годы жизнь была посвящена тренировкам и соревнованиям далеко не все могут переключиться и быть успешными в новой реальности. Впрочем, если есть желание и ты прикладываешь много сил для самореализации, нет ничего невозможного. Будь ты хоть стабильный чемпион и фаворит соревнований, хоть тот, кто демонстрирует результат на ступень ниже.

О том, есть ли жизнь после профессионального спорта «АН» спросили у Ильи Хлыбова, заместителя главного тренера по самбо спортклуба УГМК, и Дмитрия Максимова, спортивного директора Международной федерации самбо.

Илья Хлыбов из Верхней Пышмы (Свердловская обл.) совсем недавно закончил свою спортивную карьеру. Ещё в 2016 году в Болгарии он завоевал свою пятую золотую медаль на чемпионатах мира по самбо, а до этого шесть раз становился чемпионом России, брал дважды первые места на чемпионате Европы, а также стал первым в своей весовой категории на Универсиаде в Казани. Несмотря на такую яркую карьеру, жизнь после профессионального спорта страшной Илья Валерьевич не считает:

«Наоборот, она открывает глаза и заставляет обратить внимание на многие вещи, которым раньше не уделял внимания. Когда был спортсменом – все мысли были только о соперниках и предстоящих Чемпионатах России и мира. Во время подготовки обычно ничем иным себя больше не утруждаешь, чтобы не отвлекаться от основной цели – победить в соревнованиях. Сейчас же, когда стал тренером, намного больше концентрируешься на своих учениках. Больше начинаешь думать, как их продвинуть дальше, чтобы они получили образование, стали чемпионами, были хорошими спортсменами и людьми в жизни, если говорить о подрастающем поколении.

Было нелегко принять решение завершить выступления, но в некотором роде «помогли» травмы и отсутствие новых целей. После того как пять раз выигрываешь золото на чемпионате мира становится уже скучновато регулярно заниматься сгонкой веса. Но хочется же двигаться и расти дальше. Тем более, я давно хотел стать тренером. Наверное, лет с 13! Тренером быть классно – много работы! Да и жизнь узнаёшь с другой стороны.

Не сказать, что что-то кардинально изменилось. Просто начинаешь на всё смотреть по-другому, взрослее, иначе расставляешь приоритеты. Я стал больше ценить своё время и, условно, лучше проведу свободные минуты с семьёй или родителями, поиграю с ребёнком, чем пойду в кафе, кино или дискотеку.

Кем быть труднее, тренером или самбистом? Конечно, тренером, потому что я пока ещё только познаю эту профессию, но с каждым днём постепенно становится легче. Сначала нужно было установить связь с учениками, найти общий язык и только потом выстраивать их спортивный путь. Важно было для меня и них понять, что им нужно, для чего они тренируются, что могут и хотят от жизни и от спорта.

Я работаю с разными возрастными группами, и они отличается друг от друга. Так, с молодыми ребятами основной упор делаю на технику бросков, болевых приёмов и вообще большое внимание уделяется азам самбо. С взрослыми – больше внимания тактике во время поединков и изучение различных нюансов, например, в тех же захватах.

Откуда такое рвение с детства стать тренером? Главное любовь к этому виду спорта. Вдобавок хотелось ощутить, каково это – быть с другой стороны, не в роли спортсмена, а наставника.

Вообще в детстве у меня был большой выбор – футбол, баскетбол, лыжи, карате и даже дзюдо, а в самбо, кстати, сначала брать не хотели, мол, маленький и слабенький, хотя уже в 6-7 лет умел подтягиваться. Но в итоге понял, что люблю этот вид спорта и хочу в нём быть. Так что редкий случай, кем хотел – тем и стал!», – рассказывает Илья.

У Дмитрия Максимова карьера выступающего атлета завершилась в отличие от И. Хлыбова не на пике, но, тем не менее, сегодня он спортивный директор FIAS. По долгу службы он участвует в организации и проведении международных соревнований по самбо, тренерских семинаров и тренингов. Кроме того ведёт обширную международную методическую деятельность. Свой путь Дмитрий Валерьевич вспоминает так: «Решение о завершении карьеры я принял в 2006 году после чемпионата России по дзюдо. Причина банальная – поскольку ты уже не можешь демонстрировать тот уровень, на который рассчитываешь, то, наверное, лучше уже заканчивать. Чудес в спорте не бывает, по крайней мере, со мной, поэтому я пришёл к выводу, что нужно искать себя в чём-то другом.

Дальше было не просто. Все спортсмены боятся действительности, особенно когда впереди неопределённость. Да, бывают атлеты, у которых всё сложилось в спорте и у них, по инерции все складывается в других областях (политика, государственное управление и администрирование, журналистика, телевидение и т.д.). Если же говорить о «неудачниках» в спорте, то их жизнь складывается сложнее – их нигде не ждут, потому что они не оправдали больших надежд, так что груз несбывшегося праздника им приходится нести, как правило, в одиночку. И здесь уже кто на кого учился – там и пригодился. Так и я, стал искать возможность устроиться по профессии в качестве тренера и здесь мне помог Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев, который включил меня в тренерский штат сборной команды по самбо.

Нельзя сравнивать, кем быть сложнее, спортсменом или тренером. На том и другом лежит ответственность, но эти амплуа разные. У тренера диапазон деятельности шире. У спортсмена есть чёткая задача и ему нужно строго следовать рекомендациям наставника. А вот чтобы выстроить тренировочный процесс, сформулировать эти рекомендации и, исходя из этого, прогнозировать результат, тренеру нужны очень обширные знания и хорошая интуиция.

Какой стала жизнь без выступлений? Во-первых, у меня появилось время, чтобы вплотную заняться кандидатской диссертацией. Но главное то, что я осознал необходимость этого действа – то есть либо сделаю это сейчас, либо уже никогда. В итоге я защитил кандидатскую диссертацию в 2009 году, затем поступил в вуз, чтобы получить второе высшее образование и закончил вечернее отделение ГУУ по специальности менеджмент в области государственного и муниципального управления.

После того, как заканчиваешь с выступлениями открывается масса других контактов, связей, направлений и твой круг знакомств становится существенно шире. И как ни странно, когда ты движешься в этом направлении, появляются разные проекты, в которых ты волей-неволей можешь принять участие и таким образом что-то для себя приобрести.

Конечно, было непросто сменить амплуа выступающего спортсмена, но я рад, что смог справиться. Например, первая трудность – это кардинальная смена режима. Будучи атлетом, ты заботишься только о том, чтобы тренироваться и посвящаешь всего себя этому, ведь твоя цель демонстрация максимального спортивного результата и всё что ты делаешь – заточено именно под неё. Когда это пропадает, ты должен найти другие ориентиры, чтобы стремиться к ним. Потому как этот посыл – достигать результата – никуда не девается. Кто-то устаёт от него, кто-то старается от него избавиться, но я считаю, что это хорошее качество в человеке и от него избавляться не нужно, а нужно научиться умело им пользоваться и направлять в нужное русло. Важно после завершения спортивной карьеры найти свою нишу, попытаться зарекомендовать себя в ней, а потом прогрессировать.

Представлял ли я свой путь или это импровизация? На самом деле план был, но он в статусе черновика – где была определена общая канва. Я понимал, что из спорта никуда не денусь и буду двигаться в этом направлении, поэтому в этой связи прощупывал почву именно на этом участке. Хотя многие бывшие спортсмены реализовывают себя и на других поприщах, видимо у них для этого есть предрасположенность. Каждый человек ищет то, что ему близко. А для меня ближе спорта ничего нет. Поэтому понимал, что главное двигаться в этом направлении, а как конкретно уже подскажет время, интуиция и судьба!», – поделился Дмитрий.



