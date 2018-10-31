Владимир Старцев: Была цель – спасти ребенка любой ценой

Владимир Старцев, самбист, тренер по скалолазанию из Перми спас двухлетнего ребенка, выпавшего с балкона четвертого этажа. Девочка держалась за перила, а потом отпустила ручки и упала прямо в руки к спортсмену. Владимир Старцев рассказал «Аргументам недели» об этом случае, и как не поддаться панике в экстренных ситуациях.

– Владимир, расскажите подробнее об инциденте. Как это произошло?

– Летом 2014 года я приехал в командировку в город Лесной. Как-то раз после рабочего дня решил немного позаниматься на турниках. Возвращаюсь с тренировки и вижу толпу людей около пятиэтажного дома. Из любопытства подошел, решил узнать, что происходит. Поднимаю голову, а на четвертом этаже на перилах балкона висит маленькая девочка. Оказывается, родители забыли его закрыть и пили чай на кухне, пока ребенок играл в комнате. Разбираться в этой ситуации не было времени, девочку надо спасать.

Сначала я хотел забраться по балконам первых этажей, но кто-то из толпы крикнул, что малышка отпустила ручки и летит вниз. Я присел, расслабил мышцы и поймал девочку. К счастью, ни она, ни я травм не получили. Это всё благодаря самбо. Оно учит правильно расслаблять мышцы, такие упражнения мы делаем на занятиях.

Девочку отдал её дедушке. Он, конечно, был в шоке. Но, к счастью, все хорошо закончилось, и я ушел домой. Только там пришло осознание. В голове крутились страшные мысли: «А что было бы, если не поймал ребенка или поймал, но неудачно, и она умерла бы у меня на руках?». Вот тогда стало не по себе.

– Вы сказали, что сначала хотели забираться на балконы первых этажей. Допускали ли мысль, что можете упасть? Всё-таки страховки нет…

– Я уже падал с таких высот. Если честно, не думал, что что-то может случиться со мной. Была цель – спасти ребёнка. Любой ценой. Вот и всё.

Я же занимаюсь скалолазанием много лет, поэтому залезть на балкон не проблема. У меня родители тренеры и мастера спорта по скалолазанию, так что это семейный вид спорта. Я и сам являюсь тренером в Перми, а самбо решил заняться, потому что всегда хотел изучить боевое искусство.

– А как самбо помогает в жизни? Почему им стоит заниматься?

– В нашем городе уважают Всероссийскую Федерацию Самбо. Когда люди узнают, что ты самбист, к тебе уже появляется определенное уважение. Это касается даже бизнеса. Если в ходе деловой беседы выясняется, что кто-то занимается борьбой, к нему начинают по-другому относиться, переговоры проходят лучше, уже есть какое-то доверие.

Вообще, самбо – самая эффективная борьба. В других видах спорта в ходе конфликта можно нанести вред человеку: ударить его невзначай. Самбо в этом плане более разумно. Ты можешь больше контролировать силу воздействия, схватить противника и ждать, пока полиция придёт на помощь. Увечья минимальные.

Я занимаюсь самбо 7 или 8 лет. Тренер у меня очень строгий. В первое время после разминки хотелось заплакать и уйти домой. Но он грамотно тренирует, подсказывает.

Самбо даёт уверенность, поэтому я считаю, что парни должны заниматься борьбой.

– Любой человек может попасть в экстренную ситуацию. Как взять себя в руки и не поддаться панике?

– Должна быть конкретная цель и четкое понимание, что делать. Почему человек в панике? Потому что он не знает, как поступить. Не понимает, нужно ли бежать в эту минуту, спасать кого-то или звонить в скорую. Например, человек идёт по улице и видит, что горит дом, слышит крики ребенка. Войдя в здание, он не думает, что сам может пострадать от пожара. Понимает, что нет смысла куда-либо звонить: спасатели не успеют прийти на помощь, нужно действовать самостоятельно. Его цель – попасть в дом, вытащить ребенка и спасти ему жизнь. Человек не задается вопросами: «А почему дом горит?», «Ой, а если зайду внутрь, и со мной что-то случится?», «А может лучше спасателей вызвать?». Когда есть цель, нет ни страха, ни шокового состояния.

– Что лично для вас подвиг?

– Философский вопрос. На мой взгляд, любое спасение – это подвиг, но свой поступок так назвать не могу. Всё-таки это моя обязанность. Как мужчина я должен был так поступить. Тем более я спортсмен, и занятия по самбо в том случае сыграли свою роль. А вот если бы на моем месте оказался пятнадцатилетний неподготовленный подросток, то тогда да. Другое дело. Это подвиг.

Приведу пример из жизни. Как-то раз позвонили моему отцу, попросили дать денег, чтобы провести соревнования по скалолазанию. Отец твердо сказал: «Да, помогу». Я спрашиваю, почему он согласился. Отец в прошлом году выручал, теперь и в этом, а у нас в семье и так с финансами негладко, сами не знали, на что жить. Он ответил: «Когда у всех все хорошо, помочь может каждый. Но когда у тебя все плохо, и ты помогаешь, вот тогда это настоящая помощь». Вот в этом, наверное, и заключается понятие подвига: помогать несмотря ни на что.