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Зарядка с чемпионом

31 октября 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Зарядка с чемпионом

В станице Тбилисской по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями провел спортивное мероприятие для молодежи под названием «Зарядка с чемпионом».

Событие состоялось в новом спортивном комплексе «Олимп». Зарядку для его воспитанников провела первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, депутат ЗСК Ирина Караваева.

Участие в спортивной акции приняли председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, руководитель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов, член комитета Олег Бойченко, заместитель главы Тбилисского района Олег Федотов, председатель районного Совета Александр Савченко.

Почетными гостями физкультурного праздника стали игроки регби-клуба «Кубань», которые привезли с собой Кубок европейских чемпионов по регби-7. Команда завоевала его в третий раз подряд на соревнованиях в Санкт-Петербурге в этом году.

Под зажигательную музыку станичная молодежь вместе с чемпионкой выполнила комплекс физических упражнений, своим примером показав, что при желании время и силы для спорта можно найти всегда. Также Ирина Караваева пообщалась с ребятами, провела автограф-сессию.

Как рассказал Александр Поголов, предложение провести «Зарядку с чемпионом» было озвучено в ходе предыдущего визита парламентариев в спорткомплекс «Олимп», когда они оценивали его готовность к эксплуатации. Возведение объекта депутаты держали под контролем в соответствии с поручением руководителя ЗСК. Строительство велось с 2012 года на средства края и района. В настоящее время спорткомплекс полноценно функционирует: здесь проходят тренировки по различным видам спорта, соревнования.

Вдохновить юных спортсменов на новые достижения, привлечь к спорту как можно больше ребят – с такой целью здесь была организована «Зарядка с чемпионом». Всемирно известная кубанская чемпионка Ирина Караваева уже не первый раз проводит подобную акцию. По ее словам, сложно переоценить важность продвижения здорового образа жизни среди молодежи, а возможность потренироваться с чемпионом – это, как показывает практика, хороший стимул для занятий спортом.

Депутат ЗСК Олег Бойченко подчеркнул, что это спортивное мероприятие организовано в рамках проекта «Детский спорт» ВПП «Единая Россия», и традиция проведения подобных встреч молодежи с чемпионами будет продолжена.

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ХС

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Зарядка с чемпионом

Зарядка с чемпионом 14:56

В станице Тбилисской по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями провел спортивное мероприятие для молодежи под названием «Зарядка с чемпионом». >>
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