Бенуа Пер о Дарье Касаткиной: Я обожаю эту теннисистку
31 октября 2018, 09:00 [«Аргументы Недели», Копосова Наталья, Париж ]
Сегодня на мужском теннисном турнире мастер серии в Берси, неожиданно много внимания было привлечено к Дарье Касаткиной. Причиной стало откровение французского игрока Бенуа Пер, ответившего на вопрос корреспондента АН по ходу послематчевой пресс-конференции. Не так давно расставшийся со своей близкой подругой и планирующий на ближайшее время отдых холостяка, Бенуа Пер неожиданно для себя узнал, что не так давно был объектом размышлений ведущей российской теннисистки.
-Бенуа, на прошлом «Ролан Гарросе» в части разговора о мужчинах Дарья Касаткина рассказала нам, что предпочитает мужчин с бородой и чувством юмора. В памяти логично сразу же возникли Вы и мы уточнили, что она думает о Вас. Дарья ответила, почему нет, но нужно оценить чувство юмора…
- Ок… (улыбается) Значит нужно посмотреть на мое чувство юмора… (смех в зале) Хорошо, я отправлю сообщение и мы посмотрим. Кстати, я обожаю эту теннисистку. Говоря откровенно, она показывает совершенно невероятный сезон. Я обожаю ее стиль игры. Она особая. Я буду думать и свяжусь с ней.
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