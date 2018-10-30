Сломавшая позвоночник Комиссарова подала в суд на испанских врачей
30 октября 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фристайлистка Мария Комиссарова подает в суд на клинику, где она проходила реабилитацию в связи с переломом позвоночника, который произошел во время тренировки по ски-кроссу на Олимпийских играх в Сочи.
На лечение в испанской клинике спортсменка потратила 2 года и свыше 627 тысяч евро, но снова встать на ноги и передвигаться без инвалидной коляски так и не смогла. Хотя врачи обещали за год восстановить подвижность ее ног. По словам Марии, это были фактически занятия в тренажерном зале. На официальном сайте испанской клиники написано, что врач настаивал на продолжении лечения, но фристайлистка сама прекратила лечение.
Комиссарова подала иск в Невский районный суд Петербурга.
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