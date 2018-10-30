Сломавшая позвоночник Комиссарова подала в суд на испанских врачей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова подает в суд на клинику, где она проходила реабилитацию в связи с переломом позвоночника, который произошел во время тренировки по ски-кроссу на Олимпийских играх в Сочи.

На лечение в испанской клинике спортсменка потратила 2 года и свыше 627 тысяч евро, но снова встать на ноги и передвигаться без инвалидной коляски так и не смогла. Хотя врачи обещали за год восстановить подвижность ее ног. По словам Марии, это были фактически занятия в тренажерном зале. На официальном сайте испанской клиники написано, что врач настаивал на продолжении лечения, но фристайлистка сама прекратила лечение.

Комиссарова подала иск в Невский районный суд Петербурга.