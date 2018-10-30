Министр внутренних дел РФ наградил полицейских-спортсменов
30 октября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
В МВД России сегодня прошла торжественная церемония награждения сотрудников ведомства, завоевавших в 2017-2018 года престижные места на российских и международных спортивных состязаниях.
Речь идёт о XXIII зимних Олимпийских играх, чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, всемирных, а также европейских играх полицейских и пожарных. Министр Владимир Колокольцев напомнил, что сегодня в рядах полицейских - 46 заслуженных мастеров спорта, 216 мастеров спорта международного класса, более 1000 мастеров спорта России.
Спортивные достижения полицейских станут примером для их остальных коллег по поддержанию здорового образа жизни и спортивной формы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес