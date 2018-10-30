Министр внутренних дел РФ наградил полицейских-спортсменов

В МВД России сегодня прошла торжественная церемония награждения сотрудников ведомства, завоевавших в 2017-2018 года престижные места на российских и международных спортивных состязаниях.



Речь идёт о XXIII зимних Олимпийских играх, чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, всемирных, а также европейских играх полицейских и пожарных. Министр Владимир Колокольцев напомнил, что сегодня в рядах полицейских - 46 заслуженных мастеров спорта, 216 мастеров спорта международного класса, более 1000 мастеров спорта России.



Спортивные достижения полицейских станут примером для их остальных коллег по поддержанию здорового образа жизни и спортивной формы.



