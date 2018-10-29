Карен Хачанов: Первым делом я теннисист

В Париже стартовал традиционный теннисный турнир серии Мастерс в Берси. Россию в первый день представлял победитель Кубка Федерации Карен Хачанов, на старте обыграв финалиста прошлого года Филипа Крайновича 7:5, 6:2.

По завершении игры Карен ответил на вопросы АН о прошедшем матче и не только.

- Карен, на днях в Твитере Дарья Касаткина, с которой Вы хорошо знакомы, разместила фото с собой на стене. Вас на стенах Берси пока нет. Рассчитываете в ближайшее время появиться?

- Организаторы размещают здесь первых шестнадцать сеяных. Я был в позиции чтобы оказаться сеяным. И моя фотография здесь тоже могла быть. Посмотрим.

- Итог сегодняшнего динамичного матча с Филипом Крайновичем - это результат вашей хорошей формы, или у соперника были проблемы?

- Он начал очень хорошо. Я же начал не спеша. Сначала он повел 5:3, но потом у меня получилось брэйкануть в этот важный гейм на 5:4, и после этого матч развернулся в мою сторону. Я начал играть более активно, больше входить в корты и больше контролировал ситуацию. Возможно он чуть расстроился, сник. В итоге эти два фактора повлияли на результат.

- Не так давно Вы побывали в студии Ивана Урганта. Понравилось?

- Да, конечно. Это было событие. Было приятно, что меня позвали в студию первого канала. Надеюсь, что не последний раз. Там было весело. Пообщались, познакомились. Сначала за кулисами, потом на шоу.

- Ваша профессиональная карьера любопытно складывается. Вас больше узнают благодаря сходству с известным актером, или в связи с нехарактерно ранней женитьбой, а теннис уже вроде и как сбоку припека?

- Первым делом я все же теннисист, который в этом сезоне показывал хорошую игру. О том, что я похож на Лиама Хемсворта мне говорили давно. После матча с Надалем, который увидели тысячи людей, эта тема просто пошла в интернет. Матчи, которые я провел, и результаты, которые я показываю, - никто не отменял. Вы же знаете, как прессе и людям интересно обсуждать не только результаты и карьеру, но и какие-то внешние факторы: личную жизнь, или сходство с каким-либо знаменитым актером. Меня узнают как теннисиста, а остальные внешние факторы - просто пиар.

- Мы узнали, что ваша супруга также занималась когда-то теннисом. Она помогает Вам? Дает какие-то советы?

- Она меня постоянно поддерживает, подбадривает, старается почаще ездить со мной.

- А какие-то профессиональные, технические советы?

- Нет, конечно.

- Какие у вас планы на конец сезона, на подготовку к следующему?

- У меня это последний турнир в этом году. Дальнейшее обсудим с командой. Сначала будет отдых недели две. Потом будем планировать с какого дня начнем подготовку. Пока точное место неизвестно.

- Возможно в России, или за ее пределами? Вы же сейчас стали патриотом.

- Как получится. В Москве можно тренироваться в зависимости от погоды. В начале года мы едем в Австралию. Конечно, желательно потренироваться не в зале, а на открытых кортах, в теплой стране. И это единственный фактор, который может повлиять на выбор не Москвы.





