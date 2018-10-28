«Краснодар» добивается волевой победы в гостях у ЦСКА со счетом 1:2

С каждым туром футбол Российской Премьер-лиги 2018-2019 становится всё интереснее. 28 октября болельщики смогли понаблюдать за интересным противостоянием с участием «ЦСКА» и «Краснодара». Главный арбитр Роман Галимов (Улан-Уде).

Московский ЦСКА в центральном матче 12-го тура РПЛ принял на своем поле "Краснодар". Обе команды находятся в лидирующей группе чемпионата и делят второе место в турнирной таблице, уступая только питерскому "Зениту".

Много было разговоров, по поводу того, как будет трудно Виктору Гончаренко с текущим составом футболистов. Ему действительно трудно, но он справляется со всеми проблемами, и сейчас, на удивление всем, демонстрирует со своими ребятами красивый футбол и добывает исторические победы. На старте сезона «ЦСКА» тормозил, но сейчас столичный клуб в тонусе. Из розыгрыша Кубка России «армейцы» вылетели, поэтому они могут сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге Чемпионов УЕФА. Стоит отметить, что сейчас «ЦСКА» является клубом с самой надёжной обороной в чемпионате. Пока дружина Гончаренко пропустила всего 5 мячей за 11 туров. Также в составе «красно-синих» необходимо выделить молодого нападающего Фёдора Чалова, который на сегодняшний день возглавляют таблицу бомбардиров РФПЛ.

Коллектив из Краснодара приятно удивляет, и может оставить грандов РПЛ позади себя. После 11-и сыгранных туров «Краснодар» находится на 2-м месте в таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. До определённого момента команда Олега Фоменко уверенно набирала очки, но в 10-м туре, «быки» проиграли «зенитчикам», а после сенсационно уступили непредсказуемому «Ахмату». «Чёрно-зелёные» не столь уверенно играют в обороне, как «ЦСКА», но зато атака дружины Фоменко много забивает. Сейчас на счету «быков» 18 мячей – 2-й показатель лиги.

Мощная поддержка сегодня у ЦСКА. Болельщики "армейцев" уже соскучились по победам своей команды на "ВЭБ Арене", последняя из которых была почти два месяца назад.Сразу пошла активная борьба в центральной зоне за инициативу. Обе команды настроены в этом матче играть первым номером. Посмотрим, у кого это получится.

Букмекеры не видели ярко выраженного фаворита перед этим матчем, хотя отдавали в своих коэффициентах некоторое преимущество москвичам.

Идет 11 мин. матча активнее армейцы, они больше владеют мячом, но контратаки гостей очень быстро развертываются, идет открытая игра с зонным прессингом. К 14 мин.67 на 33 - преимущество ЦСКА на старте матча по владению мячом в процентном соотношении весьма существенное.

Встреча проходит в обоюдных атаках, 5 ударов по воротам нанесли армейцы и 1 удар у «быков», но пока голевых ситуаций не просматривается, много борьбы за владение мячом и инициативой, плотная контактная игра, краснодарцы с трудом выходят из своей штрафной , они пытаются переломить ход встречи, но выход в атаку лучше получается у армейцев.

Команды играют без центра поля, преимущество добивается только за счет увеличения скорости, быстроты мышления, не стандартных решений, поскольку очень похожи тактика и схема игры этих команд.

Болельщики ЦСКА на трибунах усилили шумовую поддержку, пока это никак не влияет на команду Виктора Гончаренко, которая в данный момент вынуждена держать оборону. Но при этом ни москвичи, ни краснодарцы не бросаются в атаку с открытым забралом, постоянно строя свои атаки с оглядкой на собственные тылы.Звучит свисток :1-й тайм завершен.

В плотной борьбе начался второй тайм - уже несколько фолов зафиксировано со стороны обеих команд .На 54 мин армейцы разыграли трехходовую комбинацию и Влашич нанес неотразимый удар в правый нижний угол -1:0 вышел вперед ЦСКА.

Нужно добавлять разнообразия гостям в своих атакующих действиях, если они планируют сравнять счёт в этом матче. Рискуют "быки" потерпеть четвёртое поражение кряду. Давненько такого мы не видели у краснодарцев. Гости не могут найти свободных зон в защите армейцев, а ошибок в их защите пока не просматривается

На 80 мин.правым флангом мяч в атаку протащил Вандерсон, который прострелил в штрафную площадку на Классона, швед стащил на себя внимание нескольких защитников, но бить не стал, а покатил мяч на дальний угол вратарской площади на свободного Ари, и бразилец спокойно пробил в цель мимо Акинфеева.-1:1,

На 81 мин. всё перевернулось с ног на голову за пару минут. Ари отблагодарил Классона, с правого края организовал для шведа голевой наброс, и никто из защитников не сумел помешать Виктору с нескольких метров поразить ворота Акинфеева и тот увеличивает преимущество до 1:2 уже в пользу «Краснодара» Звучит финальный свисток, фиксирующий первую победу «Краснодара» в гостях на поле армейцев.