«Локомотив» разгромил «Енисей» со счетом 0:3

«Енисей» и «Локомотив» встретились между собой в рамках 12 тура Российской Премьер-Лиги 28 октября на стадионе Центральный (Красноярск). Главный арбитр матча Владислав Безбородов (Санкт- Петербург).

«Енисей» не выдерживает уровня конкуренции на новой для себя высоте, набрав за 11 туров лишь 6 очков. Уже даже до предпоследней позиции он отстает на 4 очка. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, то руководство 100% распрощается с тренером Аленичевым. В минувшем туре удалось вымучить нулевую ничью в гостях у Оренбурга. Красноярцы закрыли все подступы к своей штрафной и кое-как отбились. В нападении же без травмированного Костюкова все очень печально. На счету клуба только 6 мячей (меньше только у Крыльев Советов).

.Локомотив же после проваленного старта постепенно выровнял положение и благодаря последнему сильному 5-туровому отрезку (10 очков) превратился из середняка в полноценного претендента на попадание в Лигу чемпионов (4-е место с 1-очковым отставанием от второго). Прошлая неделя принесла важную викторию у крепкого Ростова – 2:1, когда решающий мяч был забит после удара Баринова через себя в падении и добивания Кверквелии. Локомотив выглядит явным фаворитом и помешать увезти «законные» 3 очка ему может только возможная усталость после матча ЛЧ (в среду против Порту – 2:3). Но с учетом приличной глубины состава москвичей этот фактор не станет критичным.

1-й тайм начался атаками хозяев, они настроены по- боевому, плотно прессингуют, сразу же пошла вязкая борьба в центре поля, обе команды дают понять, что хотят играть с мячом, и после потери сразу вступают в прессинг.

«Енисей» пытается навязать свой стиль игры, не дает развернуть фланговые атаки москвичам, красноярцы пока что находится на последнем месте в таблице российской Премьер-лиги, поэтому у них нет выбора - нужно играть на победу даже в матче с действующим чемпионом России. Опасный момент случился у ворот «Локомотива» : вывалился 1 на 1 Сарскисов, но не пробил бросившегося навстречу Гилерме, но тут же добивал Артур, и мяч по дуге шёл в ворота, однако с линии в подкате успел мяч вынести Идову, который спас "Локомотив" от верного гола.

Такое ощущение, что никак не могут привыкнуть игроки "Локомотива" к искусственному газону на красноярском стадионе "Центральный". Комбинировали мяч "железнодорожники" на левом фланге, но в простой ситуации ошиблись, выпустив мяч за боковую линию. Едва ли не впервые "Локомотив" перешёл в атаку сейчас, но ничего интересного у чужих владений создать не удалось. Отобрали мяч хозяева, отпасовали на вратаря, и Филиппов вынес игровой снаряд далеко в поле.

К 16 мин.отличный настрой на игру демонстрируют красноярцы, но вряд ли их надолго хватит играть в таком темпе. Дугалич получил повреждение в стыке с Эдером, традиционно неаккуратно играет португалец, на этот раз коленом в лицо попав сопернику, но пока что без карточки для него. Напомню, что в матче с ЦСКА Эдер заработал красную карточку, а в матче с "Порту" - привёз пенальти.

На 22 мин.при розыгрыше комбинации у ворот «Енисея» мяч в итоге отскочил к Алексею Миранчуку и тот точно пробил в нижний угол метров с 12-ти практически не оставил шансов Филиппову на спасение ворот — 0:1 повели москвичи .

С 29-ой мин. красноярцы ведут осаду ворот москвичей, Занев получил мяч на левом краю чужой штрафной площади, но под его удар в подкате успел броситься защитник, .Комков с правого фланга простреливал в штрафную площадку, но там защитники "Локомотива" контролировали все направления.

Команды обмениваются быстрыми атаками, причем больше и активнее нападают красноярцы их активно поддерживают трибуны, но игрокам «Енисея» не хватает кроссов с флангов, точности в навесах на штрафную и техничности при исполнении приемов и передачи мяча, сложный газон в Красноярске, из-за чего большой процент технического брака мы видим со стороны обеих команды. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме игроки «Енисея» пытаются спасти игру, удерживают мяч, навязывают москвичам много индивидуальной борьбы, а «железнодорожники» играют по счету На 59 мин. игроки «Енисея» проводят серию острых атак у ворот Гилерме, но все для москвичей обошлось.

Команды показывают равный футбол,. хотя играет действующий чемпион страны и команда из нижней половины турнирной таблицы Юрий Сёмин явно переживает у кромки поля. Думаю, что нужно ему сейчас вносить какие-то свежие силы в игру, хотя опытному тренеру, конечно, виднее, когда и какие решения ему принимать. Лучше во втором тайме смотрятся красноярцы, но сравнять счёт никак не получается.

Кульминация матч началась на 81 мин. «Локомотив увеличивает счет: при вбросе аута, мяч попал Фернандешу и он без помех забивает мяч, а уже 84 мин Миранчук зацепился за мяч в районе центральной линии, обыграл Грицаенко, после чего классным пасом вывел вывел Эдера 1 на 1 с Филипповым, и португалец хладнокровно отправил мяч в цель и делает счет разгромным -0:3

Звучит финальный свисток и можно сказать-класс побеждает, хотя красноярцы показали желание, движение и работоспособность, но этого не хватило для победы.