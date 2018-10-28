Российская фигуристка Евгения Медведева получила лучший результат за произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде. По признанию 18-летней спортсменки, перед своим выступлением она чувствовала себя "диким зверем".

Татьяна Тарасова о произвольной Евгении Медведевой: "Ой, молодец"

Медведева неудачно выступила на этом турнире с короткой программой. Седьмое место - худший результат в карьере серебряного призера Олимпиады-2018. Женя допустила ошибки в технике исполнения ряда элементов, упала после исполнения тройного флипа.

Но перед произвольной программой Медведева собралась. "Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе. Я благодарю тренера Брайана Орсера, который помог мне с моим психологическим здоровьем так сильно", — цитирует Женю портал Golden Skate.

В результате Евгения Медведева заняла третье место. Двукратная чемпионка мира заняла третье место на Гран-при Skate Canada в Лавале, показав худший результат за четыре года своих выступлений на этапах "Гран-при".

Победительницей турнира стала россиянка Елизавета Туктамышева. Надо было видеть, как болели за Медведеву ее поклонники. Болельщики приветствовали Женю стоя. Она сейчас тренируется в Канаде у Брайана Орсера, но выступает за Россию.

Как узнали СМИ, Евгения после короткой программы звонила тренеру ночью, - сообщает "Спорт-Экспресс". Во время "Гран-при Франции" 23-25 ноября у Евгении уже нет права на ошибку.

Ранее о Брайане Орсере она сказала, что "он открыл для меня новый мир"