Победительницей этапа Гран-при в Канаде стала российская фигуристка Туктамышева
Евгения Медведева победила в произвольной программе и стала третьей
28 октября 2018, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева успешно выступили на этап серии Гран-при в Канаде. Воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева заняла первое место.
Евгения Медведева, которая после Олимпиады в Южной Корее переехала тренироваться к канадскому тренеру, стала третьей.
15-летняя Мако Ямасита из Японии заняла третье место.
После короткой программы Женя Медведева была на седьмом месте. Она сделала несколько ошибок, упала с при выполнении тройного флипа и набрала 60,83 балла. Но произвольную программу Медведева выиграла и поднялась на третье место. Болельщики приветствовали Женю стоя, когда она блестяше откатала произвольный номер. Фанаты ждали выступления Евгении.
137,08 балла - оценки Жени за произвольную программу, и в итоге она набрала 197,91 балла.
У Лизы - 203,32 балла в сумме и первое место.
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