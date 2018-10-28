Победительницей этапа Гран-при в Канаде стала российская фигуристка Туктамышева

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева успешно выступили на этап серии Гран-при в Канаде. Воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева заняла первое место.

Евгения Медведева, которая после Олимпиады в Южной Корее переехала тренироваться к канадскому тренеру, стала третьей.

15-летняя Мако Ямасита из Японии заняла третье место.

После короткой программы Женя Медведева была на седьмом месте. Она сделала несколько ошибок, упала с при выполнении тройного флипа и набрала 60,83 балла. Но произвольную программу Медведева выиграла и поднялась на третье место. Болельщики приветствовали Женю стоя, когда она блестяше откатала произвольный номер. Фанаты ждали выступления Евгении.

137,08 балла - оценки Жени за произвольную программу, и в итоге она набрала 197,91 балла.

У Лизы - 203,32 балла в сумме и первое место.