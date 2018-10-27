В Санкт-Петербурге приняли эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады

Санкт-Петербург принял этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. По историческому центру Северной столицы символ Студенческих игр пронесли пронесли 40 факелоносцев.

Эстафета огня зимней универсиады стартовала сегодня, 27 октября, в полдень на площади Академика Сахарова у главного здания Санкт-Петербургского государственного университета.

Общая протяженность маршрута составила 4 км. Он проходил через Адмиралтейскую набережную, Дворцовый мост, Исаакиевскую площадь и другие памятные места города на Неве.

С факелом в руках пробежали как знаменитые спортсмены, так и простые петербуржцы. Старт эстафете огня дали 20 сентября в Турине. Из Петербурга огонь поедет в Астрахань.