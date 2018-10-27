«Ростов» минимально переиграл «Анжи» со счетом 1:0

27-го октября в 12-м туре российской Премьер-Лиги встретились «Ростов» и «Анжи». Встреча, проходила на «Ростов Арене», главный судья Сергей Карасев (Москва). Хозяева опустились на пятое место, а после проигрыша «Крыльям Советов», не проигрывала в семи турах.

Перед этим ростовчане минимально обыграли «Ахмат» и «ЦСКА», а позже справились с «Арсеналом» и «Енисеем». Далее были мировые с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». В кубке «желто-синие» в гостях нанесли разгромное поражение 0:4 «Сызрани-2003», а позже в Москве расстроили 0:1 «Спартак». В этом месяце успешная серия оборвалась неожиданным проигрышем 0:1 «Оренбургу» при родных фанатах. В последнем туре коллектив Карпина не смог одолеть действующего чемпиона – 2:1.

Махачкалинцы с учетом финансовых трудностей продолжают находиться внизу турнирной таблицы, но оставаться на плаву. В 8-ом туре «Анжи» удивил, переиграв в столице «Динамо» с минимальным преимуществом, после чего в Кубке прошел «Чайку».

В 9-ом туре «орлы» сенсационно нанесли первое поражение «Зениту» – 2:1, хотя противник играл в большинстве. Далее «желто-зеленые» разошлись миром с «Ахматом», не порадовав болельщиков голами. А в крайней игре дома уступили 0:2 «ЦСКА».

На первых минутах матча ощущается нервозность в игре «Ростова», слишком высоко забрались ростовчане по лестнице турнирной таблицы и терять очки им не хочется, поэтому игроки «Ростова» бросились в атаку и уже на 5 мин. возникла первая голевая ситуация ,но гостям повезло

Ростовчане продолжают осаду ворот соперника, они владеют мячом, ужасные позиционные ошибки допускают игроки «Анжи», им надо перестроиться, нельзя вжиматься к своей штрафной, они не как не могут зацепиться за мяч, а ростовчане очень агрессивно настроены, опасные забросы делают нападающие «Ростова», на 18 мин состоялась еще одна голевая ситуация и если так будет продолжаться, то скоро мы увидим взятие ворот, поскольку доминирование хозяев поля более чем ощутимо, они легко входят в штрафную «Анжи» и только везение пока спасает гостей.

Стартовый сумбур постепенно стих на поле. Выдержали гости натиск на свои ворота, и теперь уже им более проще держать оборону, да и для контратак возможности появляются.

Ростов та команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие, так же как и болельщики пришедшие на стадион, они чувствуют накал эмоций, который передается от них футболистам и обратно к болельщикам и тогда рождается магия футбола., все это хорошо, но пока -0:0.

И всё-таки гол созрел!На 38 мин. Паршивлюк заработал угловой на правом фланге для "жёлто-синих". Юсупов выполнил подачу, и освободившийся от опеки Сигурдарсон головой пробил точно метров с шести. Дюпин спасти команду не смог .Немного успокоился Валерий Карпин, но продолжает требовать от своих футболистов играть в высоком прессинге, не выпуская соперников с их половины поля.

Во 2-ом тайме пошли в атаку гости, надо спасать игру, но махачкалинцев подводит культура паса и пока они не нанесли ни одного удара по воротам ростовчан.

На 53 мин. ростовчанин Скопинцев получает вторую желтую карточку и удаляется с поля за симуляцию , в штрафной площади «Анжи», таким образом махачкалинцы получают численное преимущество на поле

Пошли атаки гостей, но их подводит техника и плотный прессинг ростовчан, нет мысли, ,неожиданных комбинационных решений, а времени остаётся всё меньше и меньше. Ростовчане стали играть на удержание счета, они меньше передвигаются и пытаются сыграть на классе и это у них пока получается. Игроки «Анжи» очень медленно двигаются, плохо работают с мячом, нет ощущения, что ростовчане играют а меньшинстве и все благодаря правильно выстроенному прессингу.

Матч окончен! "Ростов" минимально переиграл "Анжи" в родных стенах.