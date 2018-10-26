«Рейнджерс» и «Спартак» сыграли безрезультатно - 0:0

В четверг, 25 октября, «Рейнджерс» на своем поле на стадионе «Айброкс» принял «Спартак» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Главный арбитр матча голландец Кевин Блом.

Шотландцы в этой еврокубковой компании уже встречались с россиянами — в раунде плей-офф квалификации они прошли «Уфу» — 1:0 дома и 1:1 в гостях, причем выездной матч подопечные Стивена Джеррарда заканчивали вдевятером.

В первом туре группового этапа «Рейнджерс» на выезде свели вничью с «Вильярреалом» — 2:2. ПО ходу матча шотландцы дважды отыгрывались. Во втором туре клуб из Глазго одержал домашнюю победу над «Рапидом» — пропустив перед перерывом, уже через минуту шотландцы отыгрались, а в концовке встречи забили еще дважды.

Красно-белые в этом сезоне выступают в еврокубках не слишком удачно. Из Лиги чемпионов они вылетели в августе, уступив по сумме двух матчей в квалификации греческому ПАОКу (2:3 в гостях, 0:0 дома) В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

Ничья с испанцами была вдвойне обидной потому, что приключилась сразу после домашнего поражения от «Ростова» (0:1). После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3). Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

С первых мин. матча шотландцы владеют мячом, но их атаки пока разбиваются высоко выстроенной защитой «Спартака», но после потери мяча хозяева быстро возвращают его себе, москвичи пока не могут выйти со своей половины поля.

Только на 8 мин. москвичи заработали угловой, удалось создать напряжение и оставить мяч на стороне хозяев поля. Игроки «Рейнджерса» перехватили инициативу и уже они организуют атаки на ворота москвичей, хозяева хорошо работают с мячом, легко выходят из-под прессинга, много движения без «круглого», на хороших скоростях проходит матч, однако действительно опасных голевых момента пока мы не видим, идет игра в центре поля, без ворот.

На 23 мин. левый крайний вингер Кандеяш слева ворвался в чужую штрафную, после чего прострелил сферу на дальнюю штангу. Туда забегал Кулибали, но передача на него была сделана слишком высоко. В итоге мяч улетел за лицевую линию.На 27 мин. очередная опасная фланговая атака, защитной линии москвичей нужна максимальная концентрация внимания Спокойно мы сейчас отбиваемся, хотя, честно говоря, есть какая-то тревога на душе, которая не позволяет нам думать о хорошем результате в этой встрече.

К 39 мин. владение мячом 61% «Рейнджерс» -39% «Спартак», очень энергичный 1-й тайм, игра хорошо смотрится, публика довольна. Отдельно стоит отметить, что весь «Спартак» паникует под высоким прессингом, допускает ошибки порой не знаешь, чего ждать.

1-й тайм на этом завершился, пока держимся.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, хозяева усиливают натиск на ворота москвичей, они быстрее двигаются и принимают решения, уже 8 угловой подают «Рейнджерс», но открыть счет пока команды не могут.

С 55 мин. пошла открытая игра, хозяева перешли на зонный прессинг. Ерёменко с правого фланга простреливал мяч низом, однако первым на мяче оказался футболист в синей футболки, который вынес мяч за боковую линию, игра выровнялась, атаки идут то в одни, то в другие ворота.

На 76 мин.Грезда мог сейчас забить гол в наши ворота, но сперва «Спартак» спас Максименко, после чего включились в игру и защитники "красно-белых". Звучит финальный свисток и арбитр фиксирует нулевую ничью. "Спартак" с 2 очками остался на последнем месте в группе, а хозяева набрали 5 очков и пока сохраняют лидерство.