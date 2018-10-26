На матче «Трактора» 30 октября  вспомнят комсомольскую историю страны

Очередной матч домашней серии ХК «Трактор» & ХК «Спартак» (Москва) 30 октября будет посвящен 100-летию со дня основания ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи).

По традиции организаторы предматчевого шоу создадут атмосферу советских времен, комсомольских собраний и пионерских слетов. Настоящие пионерские горны и барабаны будут звучать не только на фонограммах, но и вживую. Болельщики со стажем смогут вспомнить свое пионерское детство и комсомольскую юность, исполнить на горне или барабане позывные и дроби, вспомнить советские лозунги и призывы, написать их на плакатах. Детский хор пионеров, гимнастическая пирамида от комсомолок-красавиц, музыка и комсомольские песни советских времен, пионерские танцы в исполнении хореографического ансамбля филиала Дворца пионеров и школьников им. Крупской, приветственные стихи от пионеров, советские нормы ГТО, и, конечно же, посвящение в пионеры. Для тех, кто первыми успеет «посвятиться» в хоккейную пионерию - необычный памятный подарок от клуба. Клуб приглашает своих болельщиков поддержать праздник и прийти в стилизованной одежде советских времен, с пионерскими-комсомольскими значками и галстуками. Самые яркие образы будут отмечены.

Организаторы отмечают, что в этот исторический день Клуб, зародившийся 71 год назад, не будет использовать никаких «скибиди па па», никаких «челленджей» и «хеллоуинов».

Перед началом матча под своды арены будет поднят стяг легенды челябинского хоккея Геннадия Иконникова.

Справка. Иконников Геннадий Иванович (12/04/1956г.), мастер спорта СССР

За «Трактор» играл . 9 сезонов -1979/1980-1987/1988, 340 игр, 61 (18+43). Игровой номер: 24. Школа/юниорская команда: «Трактор» (тренеры - Георгий Стасюк, Владимир Угрюмов, Юрий Перегудов, Петр Дубровин)

Достижения игрока: чемпион мира среди молодежи U20 1975/1976, чемпион Европы среди юниоров U18 1974/1975, обладатель Кубка европейских чемпионов 1975 в составе ЦСКА

Достижения тренера и функционера: чемпион России 1994/1995 тренер «Трактора» 1977-1978 г.р.,чемпион России 1994/1995 тренер «Трактора» 1978 г.р, бронзовый медалист