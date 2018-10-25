«Зенит» побеждает «Бордо» со счетом 2:1

Матч 3-го раунда группового этапа ЛЕ УЕФА 2018-2019 между «Зенитом» и «Бордо» состоялся 25 октября в Санкт-Петербурге» на арене «Крестовский». Встречу обслуживал арбитр из Германии Феликс Брих.

Петербургский "Зенит" этим вечером попытается изменить неудачно складывающуюся для России еврокубковую неделю. Два поражения в Лиге чемпионов, которые потерпели ЦСКА и "Локомотив" вряд ли способны улучшить настроение болельщиков.

Надо исправлять ситуацию в Лиге Европы. После двух сыгранных игр питерцы занимают 2-е место в группе С, а их оппонент находится на последнем месте без единого очка в своём активе. По предварительным прогнозам «Зенит» должен одержать уверенную победу в матче, хотя, учитывая вялую форму команды Сергея Семака, просто 3 очка набрать им не удастся. Несмотря на то, что в чемпионате России и Лиге Европы «сине-бело-голубые» демонстрируют хорошие результаты, набирая максимум баллов почти в каждой игре, красивого комбинационного, а главное командного футбола в исполнении «Зенита» далеко не всегда наблюдается.

Что касается «Бордо», то этот клуб выглядит нестабильно на старте сезона 2018-2019, показывая неуверенный футбол в Лиге 1 и еврокубковом турнире. Стоит отметить, что слабой линией команды Рикордо Гомеса является оборона. «Жирондинцы» проиграли два стартовых тура Лиги Европы. В начале чешская «Славия Прага» минимально обыграла французов, а в прошлой игре датский «Копенгаген» также не оставил шансов подопечным Гомеса зацепиться хотя бы за очко. Общий вывод по «Бордо» таков: клуб не готов к тому, чтобы бороться за зону плей-офф Лиги Европы.

Игра началась с взаимных атак, первый удар по воротам нанес Дриусси, но это была больше пристрелка, зенитовцы на первых минутах контролируют мяч, играют широко, ищут свободные зоны в защитных линиях французов, контролируют центр поля. На 20 мин. резкий проход по краю Набиуллина и прострел в штрафную не успел замкнуть передачу Кузяев.

На 24 мин. первую острую атаку провели игроки «Бордо», но мяч застрял в ногах защитников, а вот на 26 мин проиграли свою игру защитники «Зенита» и нападающий французов Бриан забивает гол- 0:1 повел «Бордо».

Зенитовцы много владеют мячом, но все попытки пройти к воротам идут через центр, края не проявляют активности.«Зенит» производит впечатление команды, у которой не все в порядке с обороной. Дело в том, что питерские стали играть с довольно высокой линией обороны для 4-4-2 и естественно «зевают» забросы за спины, оставляя пространство за спинами и не читая эпизоды, вяло без огонька атакуют зенитовцы.

На 40 мин Набиуллин сделал великолепный диагональный прострел в штрафную, который неотразимым ударом замкнул головой Дзюба и счет становится — 1:1 Гол Дзюбы должен добавить уверенности "сине-бело-голубым". Да и болельщики заметно активизировались.

На этом 1-й тайм завершился и гол Дзюбы доказывает , что утверждение некоторых аналитиков, что «Зенит» зависим от формы Дзюбы- спорное. Дело не только в форме Дзюбы, но и в том, как с ним взаимодействуют партнеры. Когда средняя линия мобильна , Дзюба эффективен. Когда там проваливаются Леандро Паредес и Ерохин, Дзюба скучает на другой половине поля.

2-й тайм начался с позиционных атак французов, они владеют мячом и за несколько мин. нанесли два удара по воротам питерских, игроки «Зенита» делают много передач поперек поля, все в центре поля, не могут зенитовцы найти адрес для передачи.

На 53 мин. французы нарушают правила в своей штрафной и арбитр назначает пенальти в ворота «Бордо», пробивал Дзюба, но вратарь угадал направление удара и спас свои ворота.

С 58 мин. идет обмен позиционными атаками, но все в центре поля, зенитовцы много ошибок допускают в передачах, что срывает комбинационные атаки, остроту выпадов на ворота соперника, плохо открываются питерцы под игрока владеющего мячом и не прессингуют французов около своей штрафной, одни и те же ошибки допускает зенитовская дружина

Команды совсем потеряли скорость, видим вялое движение, слишком много ошибок допускают футболисты "Зенита", особенно когда "Бордо" включает прессинг.

На 85 мин. после паса Дзюбы Кузяев сделал рывок через все поле и нанес точный удар в верхний угол ворот, счет становится 2:1 в пользу «Зенита». Звучит финальный свисток и питерский «Зенит» побеждает и набирает 7 очков в своей группе.