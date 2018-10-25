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ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков

25 октября 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков
pixabay.com

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые принял комитет по итогам матча 11-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» - ЦСКА.

Кокорину и Мамаеву предстоит мыть туалеты в СИЗО

Кокорину и Мамаеву предстоит мыть туалеты в СИЗО

Клубу «Анжи» предъявили денежное взыскание за баннер болельщиков на матче в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. На несогласованном баннере было написано: «Кокорины, всё будет хорошо».

фото: twitter.com/DanilaIgnatov

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Владимир Путин дал поручение серьезно усилить контроль за оборотом оружия

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Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес оценил вероятность возможного состояния войны с Китаем как высокую. По его прогнозам, это произойдет через 15 лет.

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Главу антикоррупционной комиссии в Крыму поймали на взятке

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Главу антикоррупционной комиссии Общественной палаты Севастополя Анатолия Лаврика подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

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В Китае хотят построить мощнейший в мире коллайдер

Стало известно, что Китай планирует построить мощнейший в мире кольцевой электрон-позитронный коллайдер. Его мощность создаст условия для передовых исследований в области ядерной физики.

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В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека

В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека

В Краснодарском крае продолжаются проливные дожди. К настоящему времени из-за стихии погибло два человека, пострадало трое, один числится пропавшим без вести, сообщают экстренные службы региона.

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Самый известный киллер ореховской группировки женился на бывшем следователе

В колонии для пожизненно осужденных убийц и маньяков сыграли свадьбу. Самый загадочный и жестокий киллер орехово-медведковской группировки Олег Михайлов женился на бывшем следователе Виктории.

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Минфин знает, как сдержать рост цен на бензин

Минфин знает, как сдержать рост цен на бензин

Минфин РФ считает лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок одной из самых эффективных мер для сдерживания роста цен на бензин.

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В Красноярском крае жительница города Сосновоборска написала в полицию заявление. В документе женщина указала на приведение, которое, по ее словам, в течение года ворует деньги у нее из квартиры.

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Назван «самый больной» из возможных санкционных ударов Москвы по киевской власти

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//Спорт

ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков

ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые принял комитет по итогам матча 11-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» - ЦСКА.

//Общество

Названы причины внезапного инсульта у людей, ведущих здоровый образ жизни

Названы причины внезапного инсульта у людей, ведущих здоровый образ жизни

Ученые провели масштабное иследование с участием более 300 тысяч человек, сделали выводы и назвали причины внезапного инсульта у людей, ведущих здоровый образ жизни.

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Диетолог заявила, что ожирение является серьезной экономической проблемой России

Вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам рассказала, что около двух миллионов человек в России страдают ожирением, среди них 322 тысячи детей.

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Меган Маркл оконфузилась, появившись на публике в платье с биркой

Меган Маркл оконфузилась, появившись на публике в платье с биркой

Супруга принца Гарри Меган Маркл забыла снять ценник со своего дизайнерского платья, появившись на публике в ходе своего визита в столицу Тонга Нукуалофу в рамках 16-дневного королевского турне.

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Пассажирские поезда застряли в Туапсе из-за подтопления и наводнения

Пассажирские поезда застряли в Туапсе из-за подтопления и наводнения

В Краснодарском крае из-за подтопления и наводнения, начавшегося в Туапсинском районе, задерживается 31 пассажирский поезд. По данным РЖД, время задержки составов составляет от 1 до 18 часов.

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Эксперты посоветовали, как удалить птичий помет с автомобиля

Эксперты посоветовали, как удалить птичий помет с автомобиля

Эксперты посоветовали, как удалить птичий помет с автомобиля. Многие автомобилисты любят парковать свом автомашины под деревьями. Как объясняют специалисты, помет птиц – адская смесь.

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Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

Елена Батурина оказалась в который раз самой богатой женщиной в России - состояние в 1,2 миллиарда долларов позволило ей занять первую строчку в рейтинге 25 богатейших россиянок по версии Forbes.

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Путин назначил врио губернатора Забайкалья

Путин назначил врио губернатора Забайкалья

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении назначить Александра Осипова врио главы Забайкальского края. Об этом сообщили в Кремле по итогам встречи главы государства с чиновником.

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Аналитик придумал способ спасти Россию от американских ракет на востоке Украины

Аналитик придумал способ спасти Россию от американских ракет на востоке Украины

Соединенные Штаты намерены разместить в восточных областях Украины сотни своих ракет. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политический эксперт Сергей Марков.

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Спасатели вывели из лесов Подмосковья более 460 заблудившихся

Спасатели вывели из лесов Подмосковья более 460 заблудившихся

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На Донбассе поймали экс-командира спецназа на торговле оружием?

На Донбассе поймали экс-командира спецназа на торговле оружием?

Инсайдерский ресурс заявил о задержании командира. Особых подробностей нет. Гроза был командиром минтрансовского подразделения спецназа "Витязь". Некоторое время назад оно было реструктурировано. Как сообщил один из телеграмм-каналов, несколько дней назад Гроза был задержан.

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Украина применила на Донбассе танки

Украина применила на Донбассе танки

Вооруженные силы Украины обстреляли село из тяжелой бронетехники. Военное ведомство официального Донецка сообщило об обстреле населенного пункта Ленинское на юге республики. Украинская армия выкатила со стороны Талаковки танк. Он произвел пять выстрелов в сторону села.

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Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа за $1

Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа за $1

Американский писатель Стивен Кинг в рамках своего проекта «Долларовый малыш» продал права на экранизацию одного из своих рассказов британским подросткам из Уэльса. Съемки начнутся в декабре.

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Центробанк показал свое истинное лицо

Центробанк показал свое истинное лицо

Банк России показал гражданам свое истинное лицо, отказавшись сотрудничать с другими госорганами в деле помощи людям. Особенно цинично это выглядит, поскольку речь идет о людях, пострадавших из-за самого ЦБ.

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В Кремле с юмором отнеслись к сообщениям о прослушке смартфона Трампа

В Кремле с юмором отнеслись к публикации в СМИ сообщений о прослушке телефона лидера США Дональда Трампа российскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Штрафы за лежание на полу в аэропортах Подмосковья отменили

Штрафы за лежание на полу в аэропортах Подмосковья отменили

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Опубликованы кадры уничтожения позиций бойцов Донбасса запрещенными дронами ВСУ

Уничтожение позиций ополченцев Донбасса беспилотниками Вооруженных сил Украины сняли на видео. Ролик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook киевский офицер Анатолий Штефан.

//Непознанное

В Мексиканском заливе сняли на видео никуда не спешащий НЛО

В Мексиканском заливе сняли на видео никуда не спешащий НЛО

Очевидцам удалось запечатлеть на видео странный объект в небе над океаном в Мексиканском заливе. Авторитетным мнением об этом явлении поделился сегодня известный уфолог Скотт Уоринг.

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Эксперт: "Профессия врача всегда была престижной"

Эксперт: "Профессия врача всегда была престижной"

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//Общество

Кардиолог объяснил, как избежать сердечного приступа зимой

Кардиолог объяснил, как избежать сердечного приступа зимой

По результатам исследования, которое провели шведские ученые, в зимой риск сердечного приступа возрастает на 10%. Также, по мнению специалистов, на сердечные ритмы сильно влияют экология и стресс. Холод здесь играет решающую роль.

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Госдума позволила депутатам добровольно отказываться от пенсий

Госдума позволила депутатам добровольно отказываться от пенсий

Государственная дума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, дающий право депутатам и сенаторам добровольно отказаться от надбавок к пенсиям.

//Общество

Эксперт: Всплеск терроризма в Сибири можно связать с лихими девяностыми

Эксперт: Всплеск терроризма в Сибири можно связать с лихими девяностыми

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в регионе растет уровень террористической активности. За девять месяцев этого года было возбуждено 56 уголовных дел.

//В мире

Парламент ЕС подготовил проект резолюции по Азовскому морю

Парламент ЕС подготовил проект резолюции по Азовскому морю

Депутаты Европейского парламента составили проект резолюции по ситуации в Азовском море. В подготовленном Европарламентом документе предлагается назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу.

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В Сочи из-за паводка рухнул участок федеральной трассы, ж/д сообщение прервано

В Сочи из-за паводка рухнул участок федеральной трассы, ж/д сообщение прервано

В Сочи в результате разгула стихии прервано движение по федеральной трассе, на его полное восстановление может уйти до двух суток. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации города.

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Выложено видео с «предсказаниями Ванги» о бунте на Украине и новом лидере страны

Выложено видео с «предсказаниями Ванги» о бунте на Украине и новом лидере страны

В интернете появились пророчества для Украины на 2019 год, приписываемые болгарской ясновидящей Ванге. Соответствующее видео некоторое время назад было выложено на YouTube-канале «Вопрос в теме».

//В мире

Впервые женщина стала президентом Эфиопии

Впервые женщина стала президентом Эфиопии

В Эфиопии произошло беспрецедентное событие. Обе палаты парламента страны избрали следующим президентом Сахле-Ворк Зевде. В результате выборов впервые в истории Эфиопию возглавит женщина.

//В мире

Президенты Путин и Трамп в Париже решат важные для мира вопросы

Президенты Путин и Трамп в Париже решат важные для мира вопросы

11 ноября в Париже в рамках мероприятия, посвящённого 100-летию окончания Первой мировой войны, планируется встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Подготовка к ней уже ведётся в обеих странах.

//Общество

Forbes назвал имена богатейших российских женщин

Forbes назвал имена богатейших российских женщин

Очередной рейтинг самых богатых женщин России, оставленный изданием Forbes, свидетельствует, что для многих российских деловых женщин прошедший 2017 год оказался довольно прибыльным.

//Политика

В Минобороны уверены, что санкции делают Россию сильнее

В Минобороны уверены, что санкции делают Россию сильнее

Заместитель министра обороны России Александр Фомин в ходе международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности заявил, что санкции делают российское государство сильнее.

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Эксперты рассказали, как можно будет отследить «трудовую» онлайн

Эксперты рассказали, как можно будет отследить «трудовую» онлайн

В 2020 году россияне смогут получить возможность видеть в любое время записи, которые делает работодатель и направлять свои данные в электронном виде при приёме на работу.

//Шоу-бизнес

Александр и Екатерина Стриженовы отмечают 31-ю годовщину свадьбы

Александр и Екатерина Стриженовы отмечают 31-ю годовщину свадьбы

Александра и Екатерину Стриженовых с полным правом можно назвать одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса: супруги вместе уже более тридцати лет, и у них годовщина свадьбы.

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Актер из «Друзей» прокомментировал обвинения в краже пива

Актер из «Друзей» прокомментировал обвинения в краже пива

Американский актер, звезда популярного некогда телесериала "Друзья" Дэвид Швиммер оперативно отреагировал на слухи о том, что он якобы украл ящик пива из британского ресторана в Блэкпуле.

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В Киеве рассказали об угрозе для украинского рыболовства в Азовском море

В Киеве рассказали об угрозе для украинского рыболовства в Азовском море

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Россияне признались, чего им чаще всего не хватает для счастья

Россияне признались, чего им чаще всего не хватает для счастья

Российские интернет-пользователи рассказали, чего им чаще всего не хватает для счастья, в ходе опроса, проведенного в рамках международного онлайн-проекта, посвященного общению со священниками.

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"Макарошки" закуплены: депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после скандала с министром занятости, труда и миграции региона в течение месяца будет питаться на 3.5 тысячи рублей.

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Из-за снега москвичам не рекомендуют садиться за руль

Из-за снега москвичам не рекомендуют садиться за руль

Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ожидаемых затруднениях движения на дорогах из-за возможного снега и призвал отказаться от использования личного автотранспорта.

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Американские военные уронили с самолета тяжелый броневик

Американские военные уронили с самолета тяжелый броневик

Военнослужащие Вооруженных сил США в ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники допустили ошибку и «уронили» с самолета броневик, приземлившийся в сельской местности.

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