ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые принял комитет по итогам матча 11-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» - ЦСКА. Кокорину и Мамаеву предстоит мыть туалеты в СИЗО

Клубу «Анжи» предъявили денежное взыскание за баннер болельщиков на матче в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. На несогласованном баннере было написано: «Кокорины, всё будет хорошо».









фото: twitter.com/DanilaIgnatov