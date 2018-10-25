ФК «Анжи» оштрафован за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков
25 октября 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые принял комитет по итогам матча 11-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» - ЦСКА.
Клубу «Анжи» предъявили денежное взыскание за баннер болельщиков на матче в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. На несогласованном баннере было написано: «Кокорины, всё будет хорошо».
фото: twitter.com/DanilaIgnatov
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