«Локомотив» терпит крупное поражение на своем поле от «Порту» со счетом 1:3

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в Москве среду, 24 октября встретились «Локомотив» и «Порту». Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом обслуживала этот поединок.

В арсенале «железнодорожников» 2 матча, 0 очков. Никто не ожидал столь провального старта в равной группе. И это при том, что «Локомотив» не заслуживал поражения ни от «Галатасарая», ни от «Шальке». В домашней игре с «Порту» в любом случае нужно набирать три очка – даже если бы «Локомотив» лидировал. Просто сейчас это важнее даже не столько для Лиги Чемпионов, сколько просто для евровесны. В чемпионате после 11 туров – пятое место и 18 баллов.

До второго места – всего одно очко,но качество игры по-прежнему вызывает очень много вопросов. Последние два матча «красно-зелёные» провели с двумя разными по стилю соперниками. Сначала обыграли ЦСКА, который атаковал-атаковал, но до ворот Гильерме так и не добрался. А четыре дня назад «Локомотив» разобрался с «Ростовом», который временами играл по схеме 9-0-1. Полезная практика перед матчем с «Порту», который может сыграть как от ножа, так и от обороны своей крепости. Слабые стороны «паровозов» :фланги обороны. Перевод Хеведеса на левую бровку пока ничего не поменял – зона остается уязвимой. Латерали заигрываются и оставляют свободные зоны, а соперники по открытым коридорам спокойно доходят до ворот Гильерме.Опорная зона. Про то, что Крыховяк играет за двоих, было сказано много. С «Ростовом» опорники справились, но дончане не так часто их напрягали. Больше доставалось флангам. А вот с «Порту» Крыховяка и Денисова ждёт серьезная проверка. И наконец кадровая ситуация. У Сёмина нет простора для того, чтобы освежить игру. О тактической гибкости тактично промолчим. На острие – один Эдер, атакующую линию может усилить только Антон Миранчук, да и оборонцев менять почти некем.

«Порту» вместе с «Шальке» лидирует в группе D. «Драконы» набрали 4 очка в двух матчах. Сначала они поделили очки с немцами (1:1), а затем обыграли турок (1:0). «Сине-белые» стремятся в плей-офф и бьются за свой престиж и за престиж страны. Португалии нужно догонять Россию в рейтинге УЕФА. Если «Порту» пробьется в 1/8 финала, а «Локомотив» - нет, португальцы станут чуть ближе к возвращению на шестое место. В чемпионате Португалии прямо сейчас «Порту» на непривычным для себя третьем месте.

Впереди - «Бенфика» и «Брага». Прошло только семь туров, команда Консейсау отстает от лидеров на два очка – вся борьба ещё впереди. Последний матч в Примейре «Порту» проиграл своим заклятым друзьям из «Бенфики» - 0:1. Но этот матч был аж 7 октября, после чего «сине-белые» играли только в Кубке Португалии. Поэтому, трудно оценить их нынешнее состояние. Сержиу Консейсау меняет расстановку от матча к матчу, адаптируя её под соперника. Но чаще он использует стандартную 4-4-2. Кстати, с «Шальке», который стилистически очень близок к «Локомотиву», тренер «Порту» сыграл с одним нападающим, одним чистым опорником и со сдвоенными флангами.

Первую атаку в матче провели португальцы, на первых минутах они плотно обосновались на половине хозяев, проводят многоходовые позиционные атаки. Гости действуют далеко не на предельных скоростях, при этом контролируют мяч и темп игры, взрываясь в решающие моменты на подходах к штрафной . Один из таких взрывов закончился нарушением правил со стороны португальцев в штрафной «Локомотива» и арбитр назначает пенальти на 10 мин. матча. Фернандеш исполнял 11-ти метровый , но Касильяс угадал направление удара и спасает ворота «Порту».

«Железнодорожники» расстроились, им надо забыть об этом досадном моменте, найти свою игру, у них одна главная задача — дождаться голевого эпизода и его исполнить. Как не надо играть игроки «Локомотива» показали» на 20 мин, когда с 4 метров Ан.Миранчук пробил в руки Касильяса. Очень хорошие контрвыпады получаются у "Локомотива" в первые полтайма. Жаль, что не удалось забить. Думаю, португальцы сделают выводы, и постараются больше не нарываться на такие уколы.

Португальцы ведут осаду ворот «Локомотива» и после подачи углового в штрафной Эдер завалил на газон Фелипе, пенальти назначает арбитр, пробивал Мусса Марега и счет становится 0:1 в пользу «Порту». Отметим, что судья ещё и жёлтой карточкой наказал Эдера после назначения пенальти. Жаль, но не время отчаиваться - нужно продолжать борьбу на поле.

Португальцы почувствовали слабину в защитных линиях «Локомотива». разыграли красивую комбинацию и Эррера головой забивает гол, грубая ошибка нашего защитника Игнатьева и счет становится 0:2 в пользу португальцев. Ситтуация изменилась на 38 мин Милитао подарил мяч на левом фланге обороны Алексею Миранчуку, который тут же заметил брата в штрафной площади, сделал на него пас низом, и Антон мощно и точно пробил в дальний угол, счет становится -1:2.

Высокий прессинг «Локомотива» изменил ход игры, опасней стали атаки «паровозов»,они держат в напряжении португальцев. 1-й тайм на этой оптимистической ноте завершился.

2-ой тайм начался неожиданно, буквально на 47 мин, правым флангом атаку провели хозяева поля, но последовала плохая прострельная передача в центр, и тут же развернулась быстрая контратака "Порту", которую разогнал Браими, и он же выполнил шикарный пас на ход Короне, который легко ушёл от Хёведеса, ворвавшись на правый край штрафной площади, и как из пращи выстрелил в ближний верхний угол. и счет увеличился на 49 мин. до — 1:3 в пользу «Порту».

При довольно таки слабой, проходимой обороны португальцев, где много свободных зон, «железнодорожники « не используют эти возможности, москвичам нужно усилить прессинг и использовать разрывы в линиях «Порту», обидно проигрывать с таким счетом не столь сильному сопернику для уровня Лиги чемпионов. Не сдаётся "Локомотив", продолжая пытаться идти вперёд достаточно большими силами. Жаль, что практически нет вариантов усилить атакующий потенциал с помощью замен. Москвичи всё же заставляют себя идти в активный командный прессинг на чужой половине поля, и португальцы нервничают в таких условиях, выпуская мяч в аут.

С 70 мин. португальцы начали играть на удержание счета, они смогли реализовать свои моменты, обеспечить комфортный перевес, это позволило им играть в экономном режиме, диктовать условия

На 76 мин. допустил ошибку защитник «Локомотива» Кверкелия, который потерял мяч у своей штрафной площади, после чего в подкате скосил Эрреру, который убегал 1 на 1 с Гильерме и арбитр награждает его красной карточкой и удалением с поля, у «Железнодорожников» осталось 9 полевых игроков, португальцы доминируют на поле, не торопятся, что называется доигрывают уже сделанную игру.

Некоторые болельщики уже потянулись к выходу со стадиона. Не верят они уже в чудо, и пытаются получить больше времени для сна - завтра всё-таки рабочий день.

«Локомотив» добился 3-го поражения, после трех игр и продолжает занимать последнее место в группе - результат для чемпиона страны позорный.