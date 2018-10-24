"Рома" разгромила на своем поле ЦСКА со счетом 3:0

Во вторник, 23 октября, «Рома» на своем поле принимала московский ЦСКА в рамках группы G Лиги чемпионов. Соперников рассудил греческий арбитр Тасос Сидиропулос. «Волки» в первом туре ЛЧ по всех статьям уступили победителю последних трех сезонов розыгрыша мадридскому «Реалу» со счетом 0:3 в гостях.

Российский болельщик получил в Риме ножевое ранение

Реабилитация состоялась дома с «Викторией» — 5:0. Римляне немного поправили свое турнирное положение в Серии А, одержав победы в трех подряд поединках. Одолели в домашних встречах аутсайдера «Фрозиноне» (4:0), переиграли в римском дерби «Лацио» — 3:1, а также разобрались с «Эмполи» — 2:0. Но далее последовал откровенный провал в игре со «СПАЛом» — 0:2. Журналисты сообщали, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо чудом сохранил работу, а его будущее будет зависеть от ближайших результатов, в том числе против ЦСКА.

В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время. Мало кто ждал чудес в игре с мадридским «Реалом», но футболисты московского клуба при аншлаге на трибунах совершили подвиг и в меньшинстве одолели грозных испанцев. Да, с «Реалом» в Россию не прибыли многие лидеры, порой в поединке просто везло, но результат, как говорится, на табло — 1:0 Серьезным ударом для армейцев стало удаление Игоря Акинфеева. В Риме на ворота встанет Илья Помазун — 22-летний парень, который может не выдержать еврокубкового давления. «Вскружила головы» игрокам ЦСКА эта победа или нет — сложно сказать, но далее последовали две неудачи. Это поражение от «Локомотива» (0:1) и вылет от «Тюмени» в 1/16 Кубка России. Последний матч в РПЛ — победа над кризисным «Анжи» на выезде. В итоге подопечные Виктора Гончаренко идут третьими, набрав 19 очков.

Игра началась массированными атаками римлян, хозяева владеют мячом, при потерях мяча сразу вступает в борьбу, армейцы не могут овладеть мячом, нервничает молодой голкипер ЦСКА Помазун, а его неудачный ввод мяча в игру мог закончиться взятием ворот.

К 10 мин. игра начинает выравниваться,армейцев подводят ошибки в передачах, не умеют наши команды играть под давлением прессинга соперника, римляне проводят позиционные атаки, ищут свободные зоны в защите ЦСКА. С левого фланга безуспешно разыграли свой первый угловой в этом матче футболисты ЦСКА. Мяч уже в центральной зоне, и владеют им римские футболисты.

На 13 мин опасный момент: Влашич хлёстко пробил с дальней дистанции в дальний нижний угол, и Ольсен с большим трудом перевёл мяч кончиками пальцев на угловой.

Медленный, шахматный темп игры задает «Рома», много поперечных передач, они не торопятся, нападающие хозяев выискивают слабые места в защите армейцев. Виктор Гончаренко выглядит взволнованным, расхаживая у кромки поля из стороны в сторону, понимая, насколько высока цена этого матча.

Игра проходит на встречных курсах, на 23 мин после подачи углового Памазун с трудом переводит мяч на угловой, розыгрыш которого успеха хозяевам не принес. Идет 27 мин, а по настоящему острых моментов пока не видно, защитные линии команд переигрывают нападающих.

На 30 мин. многоходовую комбинацию «Ромы» красиво завершил Джеко- 1:0 повели хозяева.: Пеллегрини резко ускорился с мячом по направлению к левому краю штрафной площади, обыгрался в "стеночку" с партнёром, после чего прострелил вдоль линии вратарской площади - Помазун на перехват немного не успел, и Джеко в касание покатил мяч в пустые ворота.

Обидно, ведь по игре наша команда ни в чём не уступала сопернику, и "Рома" на этот гол попросту не наиграла. Но делать нечего - нужно прибавлять и пытаться поскорее сравнять счёт. Но пока что римляне продолжают владеть территориальным преимуществом, а футболисты ЦСКА, находясь в небольшом шоке, побаиваются пока выходить на чужую половину поля.

На 40 мин.Влашич с левой ноги нанёс мощный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел практически по центру ворот. Тем не менее Ольсен не без труда перевёл мяч на угловой.

На 43 мин Джеко забивает второй гол в ворота ЦСКА-2:0: Снова раскатали нашу оборону римляне. Де Росси начал атаку через центральную ось, сыграв на Юндера, тот переадресовал мяч к полукружию штрафной площади на Эль-Шаарави, а Стефан тут же сыграл правее на Джеко, который избежал попадания в офсайд, и классным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот, практически без шансов для Помазуна.

Была надежда ,что во 2-ом тайме ЦСКА вернется в игру, сбросит оцепенение от забитых мячей, однако характер игры не изменился, хозяева поля штурмуют ворота армейцев.

На 51 мин Чингиз Ундер с подачи Джеко забивает очередной гол- 3:0 разгром ЦСКА: нельзя играть так в своей штрафной площади. Длинный заброс последовал в штрафную в направлении Джеко, который выиграл борьбу в воздухе и сбросил мяч на набегающего Юндера, которому почему-то никто не мешал расстреливать ворота метров с семи.

Темп игры ускорился, появилось движение у игроков ЦСКА, заиграл Марио Фернандес, до 61 мин. мы его не видели С правого фланга прошла прострельная передача в направлении Чалова, который мощно пробивал в касание метров с пяти - над перекладиной мяч полетел.

Территориальное и игровое преимущество перешло к армейцам, но опасные контратаки пропускают гости и только везение спасает армейцев. Угловой на правом фланге заработали римляне. Юндер выполнил подачу на дальнюю штангу, Помазун грубо ошибся на выходе, но Джеко не попал в полупустые ворота головой.

Игроки «Ромы» играют на удержание счета и откровенно доигрывают этот матч, используют высокую защиту и зонный прессинг.

"Реал" и "Рома" теперь вышли в лидеры группы G. армейцам в этой ситуации обязательно нужно играть на победу в домашнем матче против римлян через две недели, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Звучит финальный свисток, матч завершен с печальным для нас итогом.