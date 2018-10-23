Уволенный Каррера прекратил общаться в Instagram с Глушаковым

Уволенный с должности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера перестал общаться в соцсети Instagram Денисом Глушаковым. После отставки наставника красно-белых многие игроки написали итальянскому специалисту сообщения в Instagram, в том числе капитан команды полузащитник Денис Глушаков. Наставника «Спартака» Массимо Карреру отправили в отставку

Он поблагодарил Массимо Карреру за чемпионский сезон. "Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!" - написал хавбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)22 Окт 2018 в 12:27 PDT

Каррера Глушакову не ответил. Дочь итальянца считает, что отец потерял работу из-за Глушакова. Под благодарностью Массимо в Instagram она обвинила капитана "Спартака" в лицемерии. Глушаков удалил этот комментарий.

Полузащитник Глушаков и защитник "Стартака" Андрей Ещенко были отстранены от тренировок псоле того, как поставили лайки под постом актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

Первым слова благодарности наставнику написал полузащитник Александр Самедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)22 Окт 2018 в 9:25 PDT

"Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, еще увидимся", — поддержал тренера Самедов. Итальянец ответил на русском: "Спасибо, Саша! И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе".