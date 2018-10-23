В поселке Томинском появилась хоккейная площадка
23 октября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Проект защитили две школьницы на конкурсе Русской медной компании «Измени свой город к лучшему». В прошлом году здесь уже был реализован проект проведения уроков на свежем воздухе «Зеленый класс».
Две ученицы школы - Екатерина Ущева и Диана Денисенкова – нарисовали прекрасный проект новой хоккейной площадки, в котором продумали все мельчайшие детали. Они отправили свою идею на конкурс РМК и получили средства на его реализацию. В этом компании помогли сами жители поселка.
Хоккей здесь пользуется большой популярностью – регулярно проводятся различные турниры, да и жители всех возрастов очень любят погонять на коньках с клюшкой. Немудрено, что в одном небольшом поселке есть сразу три хоккейные команды - «Юниоры», «ХК Томино», «Ветераны Томино». Теперь для всех есть прекрасное место для занятий спортом.
Добавим, что в текущем году в конкурсе приняли участие сразу 7 городов и поселков Южного Урала. Все проекты победителей, получившие гранты от РМК, будут реализованы до конца этого года. Напомним, что данный конкурс этой весной победил в нацпрограмме «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование, наука и спорт».
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