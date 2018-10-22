Наставника «Спартака» Массимо Карреру отправили в отставку

Главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреру отправили в отставку. Совет директоров «Спартака» принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности главного тренера. Как сообщается на сайте клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен второй тренер команды Рауль Рианчо.

Руководство «Спартака» уволило Карреру из-за неудовлетворительных результатов команды. Команда потерпела поражения в трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом сезоне «Спартак» после 11 туров набрал 18 очков, а после проигрыша тульскому «Арсеналу» оказался на седьмом месте.

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году. Под руководством итальянца впервые за 16 лет красно-белые стали чемпионами России. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны. Также в активе Карреры победа в Суперкубке страны.

Болельщики «Спартака» обратились к Каррере, сообщает «Советский спорт».

«Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России! Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto!» — говорится в сообщении «Фратрии» в Твиттере.