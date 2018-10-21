"Краснодар" терпит поражение от "Ахмата" со счетом 0:1

На стадионе "Краснодар" 21 октября 2018 г. одноименный клуб сыграл с футбольным коллективом "Ахмат" из Грозного. Матч состоялся в Краснодаре, где зафиксирован аншлаг на стадионе вмещающем 33000 человек! Игру обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым ( г. Дмитров Московская обл.)

«Быки» перед противостояниями национальных команд встретились на выезде с «Зенитом» и проиграли– 1:2.Таким образом, прервалась 7-матчевая осенняя победная серия «Краснодара», в рамках которой черно-зеленые одержали четыре виктории в РПЛ, две – в Лиге Европы и одну – в Кубке России.

В национальном первенстве по итогам 10 туров «быки» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Отрыв от «Ростова» и «Спартака», идущих следом, составляет один балл. По известным причинам не появится на поле полузащитник Павел Мамаев. Дисквалифицирован защитник Сергей Петров.

Грозненский коллектив две недели назад принимал в родных стенах «Анжи». Футболисты Рашида Рахимова имели преимущество во владении мячом (56%), гораздо чаще били по воротам (16-3) и нанесли втрое больше ударов в створ (6-2), однако ни одного мяча хозяевам в итоге забить не удалось. Благо, что гостям тоже. Таким образом, серия «Ахмата» без побед составляет уже три матча. Ранее ребята Рахимова уступили на «РЖД Арене» «Локомотиву» (0:2) и не смогли обыграть дома «Оренбург» (1:1). В турнирной таблице грозненский клуб занимает девятую строчку, отставая от топ-8 на два балла

1-й тайм начался активными атаками краснодарцев, футболисты из Грозного держат оборону и ждут момента для контратак

Хорошая подача с правого фланга, и Спайич головой пробивал по воротам оппонента. Мяч от головы Уроша ушел на метра три выше цели. Неплохо, но не совсем точно. Вандерсон пробежал мимо мяч, а Рамирес выполнил подачу на дальнюю штангу. Там в борьбе "быками" удалось заработать угловой удар. Подача выполняться с правого фланга, «быки» атакуют в основном левым флангом, но пока опасных ударов не было, краснодарцы продолжают искать подходы к воротам, пытаются поймать соперника на ошибках в перемещениях по зонам, очень опасны навесы в шрафную «Ахмата». На Ари выполнялась передача в штрафную "Ахмата", но слишком сложно было форварду южан добраться до подачи . Довольно много неточностей и потерь у нас в первые минуты встречи.

На 18 мин. Мохаммади не удалось замкнуть передачу, а на 20 мин. метров с 22-х пробил Рамирес по воротам соперника, но в левый угол не попал. Мяч пролетел неподалеку от створа "Ахмата", Городов, как кажется, все контролировал.

«Краснодар» доминирует на поле, не дает грозненским футболистам наладить комбинационную игру, но постепенно характер игры меняется и уже дважды угловые подают игроки «Ахмата», правда остроты в их игре не наблюдалось, тем не менее игра постепенно выравнивается. На 34 мин. Синицын не в первый раз ошибся с передачей на партнера. Мбенге в итоге отобрал мяч и сразу же нанес выстрел в дальний от себя угол. Попади снаряд в створ, и вряд ли спас бы свою команду Андрей. Футболисты «Краснодара» хорошо владеют мячом и только отсутствие завершающего удара не дает им возможность открыть счет.

Первая карточка желтого цвета, и получает ее Родолфо за срыв опасной атаки соперника Сразу же еще один "горчичник" в руках арбитра. Даже минута не прошла, как Мешков снова вступил игру и наградил предупреждением Гащенкова. Еще одна карточка желтого цвета, и теперь для игрока "Краснодара" Ари, который при обработке мяча сыграл рукой. Слишком явное касание недозволенной для футбола частью тела, и тут же следует наказание.

Итак 0:0 после 1-го тайма Игрокам «Краснодара» не хватает скорости, командного движения и завершающего удара по воротам, а «Ахмат» не закрылся, ищет моменты для контратак, хорошо готов физически.

2-ой тайм начался с взаимных атак, но защитные линии играют успешнее, чем нападающие, дважды подают угловой игроки «Краснодара», идут острые атаки южан, но пока те же проблемы с завершающим ударом, краснодарцы легко проникают в штрафную «Ахмата», но грамотная защита срывает все их усилия .

На 61 мин. матча перехват в центре поля и передача в центр на Исмаэла, который сблизился с чужой штрафной и нанес хлесткий, неожиданный выстрел в левый от себя нижний угол. Мяч влетел в сетку, а Синицын ошибся и счет становится 0:1 в пользу «Ахмата».

Краснодарцы устроили штурм ворот грозненской команды, но навал и некоторый хаос успеха пока не приносит. Фол в атаке. Снова нарушает правила Газинский. Юрию надо бы поумерить свой пыл. Все-таки только карточку получил в свой пассив игрок, Газинский не столько за свой фол, как за разговоры после него получает карточку желтого цвета.

Теперь уже игроки «Ахмата» проводят позиционные атаки и при необходимости быстро отходят в защиту. По стадиону объявили, что.22 628 болельщиков сегодня на стадионе.

Южане продолжают осаду «Краснодара», судья дает 6 мин. компенсированного времени и на 93 мин Городов из угла выбивает мяч, грозненцы отбиваются из последних сил.

Финальный свисток приносит победу «Ахмату» на чужом поле со счетом 0:1