«Спартак» проигрывает «Арсеналу» со счетом 2:3

21 октября на стадионе «Открытие-Арена» в Москве состоялся 11 тур РПЛ в котором встретились «Спартак» - «Арсенал» Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород). В соответствии с прогнозами, "Спартак" идёт в числе лидеров Российской Премьер Лиги по футболу.

После 10 сыгранных туров Москва делит 3-4 места с Ростовом и отстаёт от второго Краснодара на 2 балла. До лидера Зенита 7 очков, что в целом не так много, но существенно. На чемпионство Спартак всё ещё может делать ставку, но команде нужно начать забивать больше голов «с игры».

"Арсенал" - Тула хоть и аутсайдер, но прогнозы на голы точны в большинстве его матчей. По среднему общему количеству забитых мячей за игру у «тульчан» 4-й показатель в лиге после ярких "Краснодара", "Зенита" и "Урала". Однако с 10-ю очками команда располагается в «зоне вылета». Впрочем, 1-2 победы могут перевести «канониров» из разряда аутсайдеров, в команды, борющиеся за еврокубки.

"Спартак" и "Арсенал" никогда не играли вничью - 5 побед москвичей, 2 победы туляков. Интересно, что во всех случаях победившая команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Игра началась атаками спартаковцев, Адриано метров с двадцати двух пробил на исполнение, но направил мяч слишком высоко. Лисовой от правого угла штрафной сместился чуть в центр (партнёр движением увёл одного из соперников ближе к фланг) и пробил - Максименко на месте. Статистика владения мячем:"Спартак" - 67%, "Арсенал" — 33%.

На 14 мин. Ерёменко с правого фланга здорово забросил мяч на дальний угол вратарской площади, Адриано исполнил отличную скидку вдоль ворот, а Зе Луиш результативно пробил с шести метров. Красивая комбинация и счет становится 1:0, в пользу «Спартака» Впервые в текущем чемпионате "Спартак" забил с игры! А на дворе, между прочим октябрь.

"Арсенал" даже прессинг старается применять. Не хотят туляки просто так отдавать соперникам пространство. Острый прострел во вратарскую площадь "Спартака" справа от Лисового последовал, но Максименко отразил мяч вперёд. Повезло хозяевам, что Джорджевич проскочил мимо игрового снаряда.

На 31 мин. в ворота «Спартака» назначается 11-ти метровый удар Ожегович ужасно исполнил пенальти, пробив низом слишком слабо, да и не в угол, а ненамного левее центра. Максименко отбил мяч, но Ожегович результативно сыграл на добивании! Счет стал равным 1:1

В концовке 1-го тайма, быструю контратаку "Спартака" разогнал по центру Фернандо. Хавбек делал передачу влево на выход Адриано, мяч попал в Беляева и отскочил к Зе Луишу, который шёл параллельным курсом справа от Фернандо. Форвард "красно-белых" без помех из центра штрафной пробил Левашова. Дубль! 2:1 опять повел «Спартак»

В начале 2-го тайма, ужасная ошибка от обороны "Спартака". Лесовой легко выскочил справа на свидание с голкипером, причём передача следовала не ему, а партнёру, мимо которого пролетел мяч. Лесовой срезал угол и пробил над рано завалившимся Максименко. Счет сравнялся 2:2.

"Спартак" не очень уверенно себя чувствует после второго пропущенного гола, нужно снова нащупывать свою игру подопечным Карреры. К 59 мин.никак не удаётся "Спартаку" перестроиться на волну атак. "Арсенал" довольно уверенно обороняется, как-то увязла игра между штрафными площадками.

На 65 мин. «Спартак» допустил грубую ошибку -упустил быструю контратаку "Арсенала", Ожегович покатил мяч влево на Мирзова, тот вошёл слева в штрафную, на рывке ушёл от Кутепова и переиграл Максименко в ближнем бою. Счет становится 3:2 в пользу «Арсенала»

Да уж, просто ужасную игру в обороне демонстрирует "Спартак" сегодня. Тревожно фанатам "красно-белых" перед гостевой игрой против "Рейнджерса" в Лиге Европы.

Спартаковцы пытаются отыграться, проводят длительные позиционные атаки, но они не несут остроты и угрозы воротам туляков.

Атаки "Арсенала" в последние минуты кажутся гораздо более острыми, чем атаки "Спартака". По той простой причине, что хозяева совсем не доходят до чужой штрафной.

Футболисты "Арсенала"играют на удержание счета и понемногу тянут время, понять их можно. Некоторые фанаты "Спартака" уже потянулись к выходам. Разочаровала их сегодня любимая команда. Звучит финальный свисток — победа «Арсенала».