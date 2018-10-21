«Динамо» в большинстве побеждает лидера «Зенит» 1:0

Матч «Динамо» — «Зенит» состоялся 21 октября. Для команды из Петербурга эта игра стала выездной — прошла на «Арене Химки» в Московской области. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Дела у московского клуба идут не лучшим образом. Началось все 22 сентября, когда в Химках подопечные Дмитрия Хохлова умудрились уступить слабейшей на тот момент команде РПЛ-2018/19 – 0:1 с «Анжи». В следующей встрече три безответных мяча в сетку ворот Антона Шунина вколотил «Краснодар», а перед поединками сборных «Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» (0:1), благодаря чему самарцы покинули предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Своеобразная помощь аутсайдерами чемпионата России привела к тому, что бело-голубые сами опустились в красную зону. Пока они располагаются на 13-й строчке, но до прямого вылета не достает всего балла. Не радует и кадровая ситуация. Защитники Владимир Рыков и Себастьян Хольмен, а также нападающий Евгений Марков оказались вне игры по итогам двух последних туров.

У питерского коллектива дела идут лучше, они сейчас лидируют в турнирной таблице, две недели назад сине-бело-голубые разобрались с «быками», а футболисты Валерия Карпина умудрились дома проиграть «Оренбургу». Теперь отрыв от вице-лидера составляет шесть очков. Некоторые кадровые проблемы у «Зенита» тоже имеются. По всем известным причинам? не поможет помочь команде нападающий Александр Кокорин. Кроме того, из-за дисквалификации пропустит встречу Леандро Паредес, а от травм продолжают восстанавливаться Юрий Жирков и Кристиан Нобоа.

Игра началась агрессивно, больше атакуют зенитовцы, они не торопятся, много передач, но первый удар по воротам сделал динамовец Панченко, но удар не сильный и проблем не создал, динамовцы пытаются прессинговать, поэтому много взаимных потерь мяча, начало плотное, но сдержанное, игра идет в основном в центре поля, идет борьба за владение мячом и территориальное преимущество.

Первые 20 мин. активнее играют динамовцы, они больше атакуют, зенитовцы пока не сделали ни одного удара по воротам, тогда как динамовцы нанесли 4 удара в створ ворот, причина в отсутствии движения у игроков «Зенита», медленный выход из обороны в атаку, не работают фланги, питерцы отдали инициативу динамовцам и имеют большие разрывы в линиях.

На 33 мин зенитовцы провели хорошую многоходовую атаку, но нет завершающего удара по воротам, зенитовцы приблизились к воротам соперника, имеют большое территориальное и игровое преимущество. На 37 мин. произошел ключевой момент встречи - за вторую желтую карточку удаляется зенитовец Дриусси за неспортивное поведение, не позволил разыграть штрафной сопернику Себастьян, за что был наказан самым строгим образом.

Концовка 1-го тайма за динамовцами, в основном позиционная и игровая, но без точных ударов по воротам, игра в первой половине матча закончилась 0:0. Клуб потерял в первом тайме Дриусси и Кузяева, который получил травму. На игроках «Зенита» сказался перерыв в чемпионате РПЛ, 10 футболистов питерского коллектива участвовали в игре сборных.

2-й тайм начался активными атаками динамовцев, они пытаются реализовать свое преимущество в полевом игроке, полученное в 1-м тайме, зенитовцы близко прижимаются к своим воротам, пытаются играть на контратаках, но большое количество неточных передач срывают перспективные выходы на ворота соперника.

Следует отметить, что даже в меньшинстве зенитовцы пытаются угрожать воротам динамовцев, но подводит культура паса и в решающие моменты игроки не могут найти правильное решение.

На 67 мин. опасную атаку провели динамовцы и Черных не смог замкнуть мяч в 3 метрах от ворот «Зенита», питерские футболисты часто проигрывают индивидуальную борьбу и инициатива снова перешла к динамовцам.

На 75 мин. Федор Черных использовал свободную зону в защите зенитовцев и забивает гол , счет становится 1:0 в пользу «Динамо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor Cernych (@fediacer13)21 Окт 2018 в 10:46 PDT

На 77 мин . Дзюба имел возможность сравнять счет, но Рауш успел накрыть Артема, а на 84 мин. Шатов пробил, мяч прошел в метре от ворот. Парадокс ситуации в том , что зенитовцы заиграли только после удаления игрока и забитого гола в их ворота, вот и на 89 мин Бронислав Иванович вышел на вратаря Шунина, но голкипер спасает ворота.

Звучит финальный свисток и «Зенит» терпит второе поражение в чемпионате со счетом 0:1, оставаясь при этом на первом месте в турнирной таблице.